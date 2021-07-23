Coin98 (C98) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Coin98 (C98) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Coin98 (C98) -rahakkeen tiedot Coin98 is a cross-chain liquidity protocol with a full suite of products including Coin98 Wallet, Coin98 Exchange and Coin98 Bridge. The Coin98 wallet is a non-custodial, multi-chain crypto wallet and gateway, built as an infrastructure to the multi-chain future. Virallinen verkkosivusto: https://www.coin98.com/ Valkoinen paperi: https://docs.coin98.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/C98A4nkJXhpVZNAZdHUA95RpTF3T4whtQubL3YobiUX9 Osta C98-rahaketta nyt!

Coin98 (C98) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Coin98 (C98) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): -- -- -- Kaikkien aikojen korkein: -- -- -- Kaikkien aikojen alin: $ 0.034640843683070306 $ 0.034640843683070306 $ 0.034640843683070306 Nykyinen hinta: -- -- -- Lue lisää Coin98 (C98) -rahakkeen hinnasta

Coin98 (C98) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Coin98 (C98) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä C98-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta C98-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät C98-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu C98-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka C98-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Coin98 (C98) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita C98-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan C98-rahakkeita MEXCistä nyt!

Coin98 (C98) -rahakkeen hintahistoria C98 -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu C98-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

C98-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne C98-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? C98-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso C98-rahakkeen hintaennuste nyt!

