Coin98 (C98) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.05081. Viimeisen 24 tunnin aikana C98 on vaihdellut alimmillaan $ 0.05008 ja korkeimmillaan $ 0.05357 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. C98-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 6.41624891, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.034640843683070306.
Lyhyen aikavälin tuloksissa C98 on muuttunut +0.09% viimeisen tunnin aikana, +1.09% 24 tunnin aikana ja -3.50% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Coin98 (C98) -rahakkeen markkinatiedot
Coin98-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 50.81M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 775.38K. C98-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1000.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 50.81M.
Coin98 (C98) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Coin98-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.0005479
+1.09%
30 päivää
$ -0.00917
-15.29%
60 päivää
$ +0.0154
+43.49%
90 päivää
$ -0.00823
-13.94%
Coin98-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään C98-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0005479 (+1.09%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Coin98 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00917 (-15.29%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Coin98-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, C98-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0154 (+43.49%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Coin98-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00823 (-13.94%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Coin98 is a cross-chain liquidity protocol with a full suite of products including Coin98 Wallet, Coin98 Exchange and Coin98 Bridge. The Coin98 wallet is a non-custodial, multi-chain crypto wallet and gateway, built as an infrastructure to the multi-chain future.
Coin98-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Coin98 (C98) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Coin98 (C98) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Coin98-rahakkeelle.
Coin98 (C98) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää C98-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
