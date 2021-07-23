Lisätietoja C98-rahakkeesta

C98-rahakkeen hintatiedot

C98-rahakkeen valkoinen paperi

C98-rahakkeen virallinen verkkosivusto

C98-rahakkeen tokenomiikka

C98-rahakkeen hintaennuste

C98-rahakkeen historia

C98-osto-opas

C98/fiat-valuuttamuunnin

C98-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Coin98-logo

Coin98 – hinta (C98)

1C98 - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.05081
$0.05081$0.05081
+1.09%1D
USD
Reaaliaikainen Coin98 (C98) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:50:29 (UTC+8)

Coin98 (C98) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.05008
$ 0.05008$ 0.05008
24 h:n matalin
$ 0.05357
$ 0.05357$ 0.05357
24 h:n korkein

$ 0.05008
$ 0.05008$ 0.05008

$ 0.05357
$ 0.05357$ 0.05357

$ 6.41624891
$ 6.41624891$ 6.41624891

$ 0.034640843683070306
$ 0.034640843683070306$ 0.034640843683070306

+0.09%

+1.09%

-3.50%

-3.50%

Coin98 (C98) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.05081. Viimeisen 24 tunnin aikana C98 on vaihdellut alimmillaan $ 0.05008 ja korkeimmillaan $ 0.05357 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. C98-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 6.41624891, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.034640843683070306.

Lyhyen aikavälin tuloksissa C98 on muuttunut +0.09% viimeisen tunnin aikana, +1.09% 24 tunnin aikana ja -3.50% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Coin98 (C98) -rahakkeen markkinatiedot

No.565

$ 50.81M
$ 50.81M$ 50.81M

$ 775.38K
$ 775.38K$ 775.38K

$ 50.81M
$ 50.81M$ 50.81M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

2021-07-23 00:00:00

BSC

Coin98-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 50.81M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 775.38K. C98-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1000.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 50.81M.

Coin98 (C98) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Coin98-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0005479+1.09%
30 päivää$ -0.00917-15.29%
60 päivää$ +0.0154+43.49%
90 päivää$ -0.00823-13.94%
Coin98-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään C98-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0005479 (+1.09%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Coin98 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00917 (-15.29%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Coin98-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, C98-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0154 (+43.49%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Coin98-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00823 (-13.94%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Coin98 (C98)?

Tarkista Coin98-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Coin98 (C98)

Coin98 is a cross-chain liquidity protocol with a full suite of products including Coin98 Wallet, Coin98 Exchange and Coin98 Bridge. The Coin98 wallet is a non-custodial, multi-chain crypto wallet and gateway, built as an infrastructure to the multi-chain future.

Coin98 on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Coin98-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista C98-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Coin98-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Coin98-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Coin98-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Coin98 (C98) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Coin98 (C98) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Coin98-rahakkeelle.

Tarkista Coin98-rahakkeen hintaennuste nyt!

Coin98 (C98) -rahakkeen tokenomiikka

Coin98 (C98) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää C98-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Coin98 (C98) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Coin98:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Coin98 MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

C98 paikallisiin valuuttoihin

1 Coin98(C98) - VND
1,337.06515
1 Coin98(C98) - AUD
A$0.0787555
1 Coin98(C98) - GBP
0.0375994
1 Coin98(C98) - EUR
0.0436966
1 Coin98(C98) - USD
$0.05081
1 Coin98(C98) - MYR
RM0.2144182
1 Coin98(C98) - TRY
2.0796533
1 Coin98(C98) - JPY
¥7.51988
1 Coin98(C98) - ARS
ARS$66.7673886
1 Coin98(C98) - RUB
4.0937617
1 Coin98(C98) - INR
4.4346968
1 Coin98(C98) - IDR
Rp832.9506864
1 Coin98(C98) - KRW
71.1624536
1 Coin98(C98) - PHP
2.9048077
1 Coin98(C98) - EGP
￡E.2.4632688
1 Coin98(C98) - BRL
R$0.2784388
1 Coin98(C98) - CAD
C$0.0706259
1 Coin98(C98) - BDT
6.1795122
1 Coin98(C98) - NGN
78.0487329
1 Coin98(C98) - COP
$204.8786225
1 Coin98(C98) - ZAR
R.0.9008613
1 Coin98(C98) - UAH
2.0923558
1 Coin98(C98) - VES
Bs6.96097
1 Coin98(C98) - CLP
$49.2857
1 Coin98(C98) - PKR
Rs14.3243552
1 Coin98(C98) - KZT
27.3022454
1 Coin98(C98) - THB
฿1.6594546
1 Coin98(C98) - TWD
NT$1.549705
1 Coin98(C98) - AED
د.إ0.1864727
1 Coin98(C98) - CHF
Fr0.040648
1 Coin98(C98) - HKD
HK$0.3968261
1 Coin98(C98) - AMD
֏19.444987
1 Coin98(C98) - MAD
.د.م0.4577981
1 Coin98(C98) - MXN
$0.9531956
1 Coin98(C98) - SAR
ريال0.1905375
1 Coin98(C98) - PLN
0.1859646
1 Coin98(C98) - RON
лв0.2210235
1 Coin98(C98) - SEK
kr0.4887922
1 Coin98(C98) - BGN
лв0.0853608
1 Coin98(C98) - HUF
Ft17.3531393
1 Coin98(C98) - CZK
1.0756477
1 Coin98(C98) - KWD
د.ك0.01549705
1 Coin98(C98) - ILS
0.1732621
1 Coin98(C98) - AOA
Kz46.5719379
1 Coin98(C98) - BHD
.د.ب0.01915537
1 Coin98(C98) - BMD
$0.05081
1 Coin98(C98) - DKK
kr0.3267083
1 Coin98(C98) - HNL
L1.3357949
1 Coin98(C98) - MUR
2.3235413
1 Coin98(C98) - NAD
$0.8978127
1 Coin98(C98) - NOK
kr0.5172458
1 Coin98(C98) - NZD
$0.0868851
1 Coin98(C98) - PAB
B/.0.05081
1 Coin98(C98) - PGK
K0.2103534
1 Coin98(C98) - QAR
ر.ق0.1849484
1 Coin98(C98) - RSD
дин.5.1277452

Coin98-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Coin98 toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Coin98-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Coin98”

Paljonko Coin98 (C98) on arvoltaan tänään?
C98-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.05081 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on C98-USD-parin nykyinen hinta?
C98 -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.05081. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Coin98-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen C98 markkina-arvo on $ 50.81M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on C98-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
C98-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1000.00M USD.
Mikä oli C98-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
C98 saavutti ATH-hinnaksi 6.41624891 USD.
Mikä oli C98-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
C98-rahakkeen ATL-hinta oli 0.034640843683070306 USD.
Mikä on C98-rahakkeen treidausvolyymi?
C98-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 775.38K USD.
Nouseeko C98 tänä vuonna korkeammalle?
C98 saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso C98-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:50:29 (UTC+8)

Coin98 (C98) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

C98-USD-laskin

Summa

C98
C98
USD
USD

1 C98 = 0.05081 USD

Treidaa C98-rahaketta

C98USDT
$0.05081
$0.05081$0.05081
+1.09%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu