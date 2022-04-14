Blocksquare Token (BST) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Blocksquare Token (BST) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Blocksquare Token (BST) -rahakkeen tiedot

Blocksquare is a technology company building the required infrastructure to transfer real estate assets to the internet. Businesses of all types — from startups to large enterprises — can use Blocksquare’s solutions and APIs to digitize value of real estate properties, launch their investment platforms and connect people to tokenized real estate deals online.

Virallinen verkkosivusto:
https://blocksquare.io/
Valkoinen paperi:
https://oceanpoint.gitbook.io/docs/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x509a38b7a1cc0dcd83aa9d06214663d9ec7c7f4a

Blocksquare Token (BST) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Blocksquare Token (BST) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 6.29M
$ 6.29M$ 6.29M
Kokonaistarjonta:
$ 61.96M
$ 61.96M$ 61.96M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 59.77M
$ 59.77M$ 59.77M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 10.52M
$ 10.52M$ 10.52M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.971
$ 0.971$ 0.971
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.046868297986053443
$ 0.046868297986053443$ 0.046868297986053443
Nykyinen hinta:
$ 0.1052
$ 0.1052$ 0.1052

Blocksquare Token (BST) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Blocksquare Token (BST) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä BST-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BST-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät BST-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BST-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BST-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Blocksquare Token (BST) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BST-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Blocksquare Token (BST) -rahakkeen hintahistoria

BST -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

BST-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne BST-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BST-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.