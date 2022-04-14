Blocksquare Token (BST) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Blocksquare Token (BST) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Blocksquare Token (BST) -rahakkeen tiedot Blocksquare is a technology company building the required infrastructure to transfer real estate assets to the internet. Businesses of all types — from startups to large enterprises — can use Blocksquare’s solutions and APIs to digitize value of real estate properties, launch their investment platforms and connect people to tokenized real estate deals online. Virallinen verkkosivusto: https://blocksquare.io/ Valkoinen paperi: https://oceanpoint.gitbook.io/docs/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x509a38b7a1cc0dcd83aa9d06214663d9ec7c7f4a Osta BST-rahaketta nyt!

Blocksquare Token (BST) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Blocksquare Token (BST) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 6.29M $ 6.29M $ 6.29M Kokonaistarjonta: $ 61.96M $ 61.96M $ 61.96M Kierrossa oleva tarjonta: $ 59.77M $ 59.77M $ 59.77M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 10.52M $ 10.52M $ 10.52M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.971 $ 0.971 $ 0.971 Kaikkien aikojen alin: $ 0.046868297986053443 $ 0.046868297986053443 $ 0.046868297986053443 Nykyinen hinta: $ 0.1052 $ 0.1052 $ 0.1052 Lue lisää Blocksquare Token (BST) -rahakkeen hinnasta

Blocksquare Token (BST) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Blocksquare Token (BST) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BST-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BST-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BST-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BST-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Blocksquare Token (BST) -rahakkeen hintahistoria BST -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BST-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BST-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BST-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BST-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BST-rahakkeen hintaennuste nyt!

