Blocksquare Token-logo

Blocksquare Token – hinta (BST)

1BST - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0951
$0.0951$0.0951
+0.10%1D
USD
Reaaliaikainen Blocksquare Token (BST) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:15:36 (UTC+8)

Blocksquare Token (BST) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0942
$ 0.0942$ 0.0942
24 h:n matalin
$ 0.0981
$ 0.0981$ 0.0981
24 h:n korkein

$ 0.0942
$ 0.0942$ 0.0942

$ 0.0981
$ 0.0981$ 0.0981

$ 0.9530040952157873
$ 0.9530040952157873$ 0.9530040952157873

$ 0.046868297986053443
$ 0.046868297986053443$ 0.046868297986053443

-0.11%

+0.10%

-7.50%

-7.50%

Blocksquare Token (BST) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0951. Viimeisen 24 tunnin aikana BST on vaihdellut alimmillaan $ 0.0942 ja korkeimmillaan $ 0.0981 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BST-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.9530040952157873, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.046868297986053443.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BST on muuttunut -0.11% viimeisen tunnin aikana, +0.10% 24 tunnin aikana ja -7.50% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Blocksquare Token (BST) -rahakkeen markkinatiedot

No.1367

$ 5.66M
$ 5.66M$ 5.66M

$ 42.54K
$ 42.54K$ 42.54K

$ 9.51M
$ 9.51M$ 9.51M

59.50M
59.50M 59.50M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

61,693,694.78515027
61,693,694.78515027 61,693,694.78515027

59.50%

ETH

Blocksquare Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.66M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 42.54K. BST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 59.50M ja sen kokonaistarjonta on 61693694.78515027. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 9.51M.

Blocksquare Token (BST) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Blocksquare Token-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000095+0.10%
30 päivää$ -0.006-5.94%
60 päivää$ +0.0214+29.03%
90 päivää$ -0.0139-12.76%
Blocksquare Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään BST-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000095 (+0.10%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Blocksquare Token 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.006 (-5.94%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Blocksquare Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BST-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0214 (+29.03%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Blocksquare Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0139 (-12.76%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Blocksquare Token (BST)?

Tarkista Blocksquare Token-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Blocksquare Token (BST)

Blocksquare is a technology company building the required infrastructure to transfer real estate assets to the internet. Businesses of all types — from startups to large enterprises — can use Blocksquare’s solutions and APIs to digitize value of real estate properties, launch their investment platforms and connect people to tokenized real estate deals online.

Blocksquare Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Blocksquare Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista BST-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Blocksquare Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Blocksquare Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Blocksquare Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Blocksquare Token (BST) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Blocksquare Token (BST) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Blocksquare Token-rahakkeelle.

Tarkista Blocksquare Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

Blocksquare Token (BST) -rahakkeen tokenomiikka

Blocksquare Token (BST) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BST-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Blocksquare Token (BST) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Blocksquare Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Blocksquare Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

BST paikallisiin valuuttoihin

Blocksquare Token-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Blocksquare Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Blocksquare Token-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Blocksquare Token”

Paljonko Blocksquare Token (BST) on arvoltaan tänään?
BST-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0951 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BST-USD-parin nykyinen hinta?
BST -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0951. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Blocksquare Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BST markkina-arvo on $ 5.66M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 59.50M USD.
Mikä oli BST-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BST saavutti ATH-hinnaksi 0.9530040952157873 USD.
Mikä oli BST-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BST-rahakkeen ATL-hinta oli 0.046868297986053443 USD.
Mikä on BST-rahakkeen treidausvolyymi?
BST-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 42.54K USD.
Nouseeko BST tänä vuonna korkeammalle?
BST saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BST-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:15:36 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

