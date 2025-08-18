Blocksquare Token (BST) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0951. Viimeisen 24 tunnin aikana BST on vaihdellut alimmillaan $ 0.0942 ja korkeimmillaan $ 0.0981 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BST-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.9530040952157873, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.046868297986053443.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BST on muuttunut -0.11% viimeisen tunnin aikana, +0.10% 24 tunnin aikana ja -7.50% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Blocksquare Token (BST) -rahakkeen markkinatiedot
Blocksquare Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.66M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 42.54K. BST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 59.50M ja sen kokonaistarjonta on 61693694.78515027. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 9.51M.
Blocksquare is a technology company building the required infrastructure to transfer real estate assets to the internet. Businesses of all types — from startups to large enterprises — can use Blocksquare’s solutions and APIs to digitize value of real estate properties, launch their investment platforms and connect people to tokenized real estate deals online.
Blocksquare Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Blocksquare Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista BST-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Blocksquare Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Blocksquare Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Blocksquare Token-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Blocksquare Token (BST) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Blocksquare Token (BST) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Blocksquare Token-rahakkeelle.
Blocksquare Token (BST) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BST-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Blocksquare Token (BST) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Blocksquare Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Blocksquare Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
