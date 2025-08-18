Bluefin (BLUE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.06939. Viimeisen 24 tunnin aikana BLUE on vaihdellut alimmillaan $ 0.06883 ja korkeimmillaan $ 0.07357 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BLUE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.8407586553598296, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.057467810972881075.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BLUE on muuttunut +0.20% viimeisen tunnin aikana, -0.43% 24 tunnin aikana ja -11.40% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Bluefin (BLUE) -rahakkeen markkinatiedot
Bluefin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 21.21M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 68.65K. BLUE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 305.59M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 69.39M.
Bluefin (BLUE) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Bluefin-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0002997
-0.43%
30 päivää
$ -0.02592
-27.20%
60 päivää
$ -0.00559
-7.46%
90 päivää
$ -0.05589
-44.62%
Bluefin-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään BLUE-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0002997 (-0.43%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Bluefin 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.02592 (-27.20%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Bluefin-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BLUE-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00559 (-7.46%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Bluefin-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.05589 (-44.62%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Bluefin (BLUE)?
Bluefin is a decentralized spot and derivatives trading platform on the Sui blockchain and is backed by Polychain, SIG, Brevan Howard, and other leading firms. Bluefin is the largest protocol on Sui by total volume, with over $37B traded since launching in September 2023. The exchange currently has 57,754 unique depositors and $27.1M in TVL.
Bluefin-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Bluefin (BLUE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Bluefin (BLUE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Bluefin-rahakkeelle.
Bluefin (BLUE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BLUE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
