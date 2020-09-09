Bella (BEL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Bella (BEL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Bella (BEL) -rahakkeen tiedot Bella Protocol is an aggregated user interface for existing Decentralized Finance (DeFi) protocols. Built by the ARPA project team, Bella Protocol aims to simplify the user experience of existing DeFi protocols, and to allow users to deploy their assets and earn yield with ease. Virallinen verkkosivusto: https://bella.fi/ Valkoinen paperi: https://bellafi.gitbook.io/bella-protocol/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xa91ac63d040deb1b7a5e4d4134ad23eb0ba07e14 Osta BEL-rahaketta nyt!

Bella (BEL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Bella (BEL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 20.86M $ 20.86M $ 20.86M Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 80.00M $ 80.00M $ 80.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 26.07M $ 26.07M $ 26.07M Kaikkien aikojen korkein: $ 10.3076 $ 10.3076 $ 10.3076 Kaikkien aikojen alin: $ 0.1970319058818738 $ 0.1970319058818738 $ 0.1970319058818738 Nykyinen hinta: $ 0.2607 $ 0.2607 $ 0.2607 Lue lisää Bella (BEL) -rahakkeen hinnasta

Bella (BEL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Bella (BEL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BEL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BEL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BEL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BEL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BEL-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Bella (BEL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BEL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BEL-rahakkeita MEXCistä nyt!

Bella (BEL) -rahakkeen hintahistoria BEL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BEL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BEL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BEL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BEL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BEL-rahakkeen hintaennuste nyt!

