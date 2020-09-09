Bella (BEL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.2484. Viimeisen 24 tunnin aikana BEL on vaihdellut alimmillaan $ 0.2475 ja korkeimmillaan $ 0.2625 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BEL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 10.0337760204, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.1970319058818738.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BEL on muuttunut -0.25% viimeisen tunnin aikana, -0.32% 24 tunnin aikana ja -2.09% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Bella (BEL) -rahakkeen markkinatiedot
Bella-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 19.87M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 256.27K. BEL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 80.00M ja sen kokonaistarjonta on 100000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 24.84M.
Bella (BEL) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Bella-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.000797
-0.32%
30 päivää
$ -0.0519
-17.29%
60 päivää
$ +0.0457
+22.54%
90 päivää
$ -0.0889
-26.36%
Bella-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään BEL-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000797 (-0.32%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Bella 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0519 (-17.29%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Bella-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BEL-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0457 (+22.54%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Bella-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0889 (-26.36%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Bella (BEL)?
Bella Protocol is an aggregated user interface for existing Decentralized Finance (DeFi) protocols. Built by the ARPA project team, Bella Protocol aims to simplify the user experience of existing DeFi protocols, and to allow users to deploy their assets and earn yield with ease.
Bella-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Bella (BEL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Bella (BEL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Bella-rahakkeelle.
Bella (BEL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BEL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Bella (BEL) -ostamisen perusteet
