Bitcoin Cash Node (BCH) -rahakkeen tiedot Bitcoin ABC is a full node implementation of the Bitcoin Cash protocol, which aims to provide a solid, stable software and help lead Bitcoin Cash protocol development with an open and collaborative process. Virallinen verkkosivusto: http://bch.info Valkoinen paperi: https://bch.info/bitcoin.pdf Block Explorer: https://explorer.bitcoin.com/bch Osta BCH-rahaketta nyt!

Bitcoin Cash Node (BCH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Bitcoin Cash Node (BCH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 11.78B $ 11.78B $ 11.78B Kokonaistarjonta: $ 19.92M $ 19.92M $ 19.92M Kierrossa oleva tarjonta: $ 19.92M $ 19.92M $ 19.92M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 12.42B $ 12.42B $ 12.42B Kaikkien aikojen korkein: $ 1,639.59 $ 1,639.59 $ 1,639.59 Kaikkien aikojen alin: $ 75.0753135706 $ 75.0753135706 $ 75.0753135706 Nykyinen hinta: $ 591.3 $ 591.3 $ 591.3 Lue lisää Bitcoin Cash Node (BCH) -rahakkeen hinnasta

Bitcoin Cash Node (BCH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Bitcoin Cash Node (BCH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BCH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BCH-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BCH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BCH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BCH-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Bitcoin Cash Node (BCH) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BCH-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BCH-rahakkeita MEXCistä nyt!

Bitcoin Cash Node (BCH) -rahakkeen hintahistoria BCH -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BCH-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BCH-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BCH-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BCH-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BCH-rahakkeen hintaennuste nyt!

