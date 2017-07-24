Bitcoin Cash Node (BCH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 556. Viimeisen 24 tunnin aikana BCH on vaihdellut alimmillaan $ 550.2 ja korkeimmillaan $ 565 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BCH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4,355.6201171875, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 75.0753135706.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BCH on muuttunut +0.14% viimeisen tunnin aikana, +0.54% 24 tunnin aikana ja -5.82% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Bitcoin Cash Node (BCH) -rahakkeen markkinatiedot
Bitcoin Cash Node-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 11.07B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 4.02M. BCH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 19.91M ja sen kokonaistarjonta on 19914215.625. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.68B.
Bitcoin ABC is a full node implementation of the Bitcoin Cash protocol, which aims to provide a solid, stable software and help lead Bitcoin Cash protocol development with an open and collaborative process.
Bitcoin Cash Node-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Bitcoin Cash Node (BCH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Bitcoin Cash Node (BCH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Bitcoin Cash Node-rahakkeelle.
Bitcoin Cash Node (BCH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BCH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
