Bitcoin Cash Node-logo

Bitcoin Cash Node – hinta (BCH)

1BCH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$556.1
Reaaliaikainen Bitcoin Cash Node (BCH) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:47:10 (UTC+8)

Bitcoin Cash Node (BCH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

+0.14%

+0.54%

-5.82%

-5.82%

Bitcoin Cash Node (BCH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 556. Viimeisen 24 tunnin aikana BCH on vaihdellut alimmillaan $ 550.2 ja korkeimmillaan $ 565 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BCH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4,355.6201171875, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 75.0753135706.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BCH on muuttunut +0.14% viimeisen tunnin aikana, +0.54% 24 tunnin aikana ja -5.82% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Bitcoin Cash Node (BCH) -rahakkeen markkinatiedot

No.16

94.82%

0.28%

2017-07-24 00:00:00

BCH

Bitcoin Cash Node-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 11.07B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 4.02M. BCH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 19.91M ja sen kokonaistarjonta on 19914215.625. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.68B.

Bitcoin Cash Node (BCH) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Bitcoin Cash Node-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +2.987+0.54%
30 päivää$ +41.4+8.04%
60 päivää$ +111.3+25.02%
90 päivää$ +116.9+26.62%
Bitcoin Cash Node-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään BCH-rahakkeiden hinta muuttui $ +2.987 (+0.54%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Bitcoin Cash Node 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +41.4 (+8.04%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Bitcoin Cash Node-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BCH-rahakkeiden hinta muuttui $ +111.3 (+25.02%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Bitcoin Cash Node-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +116.9 (+26.62%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Bitcoin Cash Node (BCH)?

Tarkista Bitcoin Cash Node-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Bitcoin Cash Node (BCH)

Bitcoin ABC is a full node implementation of the Bitcoin Cash protocol, which aims to provide a solid, stable software and help lead Bitcoin Cash protocol development with an open and collaborative process.

Bitcoin Cash Node on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Bitcoin Cash Node-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista BCH-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Bitcoin Cash Node-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Bitcoin Cash Node-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Bitcoin Cash Node-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Bitcoin Cash Node (BCH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Bitcoin Cash Node (BCH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Bitcoin Cash Node-rahakkeelle.

Tarkista Bitcoin Cash Node-rahakkeen hintaennuste nyt!

Bitcoin Cash Node (BCH) -rahakkeen tokenomiikka

Bitcoin Cash Node (BCH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BCH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Bitcoin Cash Node (BCH) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Bitcoin Cash Node:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Bitcoin Cash Node MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

BCH paikallisiin valuuttoihin

1 Bitcoin Cash Node(BCH) - VND
14,631,140
1 Bitcoin Cash Node(BCH) - AUD
A$861.8
1 Bitcoin Cash Node(BCH) - GBP
411.44
1 Bitcoin Cash Node(BCH) - EUR
478.16
1 Bitcoin Cash Node(BCH) - USD
$556
1 Bitcoin Cash Node(BCH) - MYR
RM2,346.32
1 Bitcoin Cash Node(BCH) - TRY
22,757.08
1 Bitcoin Cash Node(BCH) - JPY
¥82,288
1 Bitcoin Cash Node(BCH) - ARS
ARS$730,617.36
1 Bitcoin Cash Node(BCH) - RUB
44,796.92
1 Bitcoin Cash Node(BCH) - INR
48,527.68
1 Bitcoin Cash Node(BCH) - IDR
Rp9,114,752.64
1 Bitcoin Cash Node(BCH) - KRW
778,711.36
1 Bitcoin Cash Node(BCH) - PHP
31,786.52
1 Bitcoin Cash Node(BCH) - EGP
￡E.26,954.88
1 Bitcoin Cash Node(BCH) - BRL
R$3,046.88
1 Bitcoin Cash Node(BCH) - CAD
C$772.84
1 Bitcoin Cash Node(BCH) - BDT
67,620.72
1 Bitcoin Cash Node(BCH) - NGN
854,066.04
1 Bitcoin Cash Node(BCH) - COP
$2,241,931
1 Bitcoin Cash Node(BCH) - ZAR
R.9,857.88
1 Bitcoin Cash Node(BCH) - UAH
22,896.08
1 Bitcoin Cash Node(BCH) - VES
Bs76,172
1 Bitcoin Cash Node(BCH) - CLP
$539,320
1 Bitcoin Cash Node(BCH) - PKR
Rs156,747.52
1 Bitcoin Cash Node(BCH) - KZT
298,761.04
1 Bitcoin Cash Node(BCH) - THB
฿18,158.96
1 Bitcoin Cash Node(BCH) - TWD
NT$16,958
1 Bitcoin Cash Node(BCH) - AED
د.إ2,040.52
1 Bitcoin Cash Node(BCH) - CHF
Fr444.8
1 Bitcoin Cash Node(BCH) - HKD
HK$4,342.36
1 Bitcoin Cash Node(BCH) - AMD
֏212,781.2
1 Bitcoin Cash Node(BCH) - MAD
.د.م5,009.56
1 Bitcoin Cash Node(BCH) - MXN
$10,430.56
1 Bitcoin Cash Node(BCH) - SAR
ريال2,085
1 Bitcoin Cash Node(BCH) - PLN
2,034.96
1 Bitcoin Cash Node(BCH) - RON
лв2,418.6
1 Bitcoin Cash Node(BCH) - SEK
kr5,348.72
1 Bitcoin Cash Node(BCH) - BGN
лв934.08
1 Bitcoin Cash Node(BCH) - HUF
Ft189,890.68
1 Bitcoin Cash Node(BCH) - CZK
11,770.52
1 Bitcoin Cash Node(BCH) - KWD
د.ك169.58
1 Bitcoin Cash Node(BCH) - ILS
1,895.96
1 Bitcoin Cash Node(BCH) - AOA
Kz509,624.04
1 Bitcoin Cash Node(BCH) - BHD
.د.ب209.612
1 Bitcoin Cash Node(BCH) - BMD
$556
1 Bitcoin Cash Node(BCH) - DKK
kr3,575.08
1 Bitcoin Cash Node(BCH) - HNL
L14,617.24
1 Bitcoin Cash Node(BCH) - MUR
25,425.88
1 Bitcoin Cash Node(BCH) - NAD
$9,824.52
1 Bitcoin Cash Node(BCH) - NOK
kr5,660.08
1 Bitcoin Cash Node(BCH) - NZD
$950.76
1 Bitcoin Cash Node(BCH) - PAB
B/.556
1 Bitcoin Cash Node(BCH) - PGK
K2,301.84
1 Bitcoin Cash Node(BCH) - QAR
ر.ق2,023.84
1 Bitcoin Cash Node(BCH) - RSD
дин.56,111.52

Bitcoin Cash Node-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Bitcoin Cash Node toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Bitcoin Cash Node-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Bitcoin Cash Node”

Paljonko Bitcoin Cash Node (BCH) on arvoltaan tänään?
BCH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 556 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BCH-USD-parin nykyinen hinta?
BCH -USD-parin nykyinen hinta on $ 556. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Bitcoin Cash Node-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BCH markkina-arvo on $ 11.07B USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BCH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BCH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 19.91M USD.
Mikä oli BCH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BCH saavutti ATH-hinnaksi 4,355.6201171875 USD.
Mikä oli BCH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BCH-rahakkeen ATL-hinta oli 75.0753135706 USD.
Mikä on BCH-rahakkeen treidausvolyymi?
BCH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 4.02M USD.
Nouseeko BCH tänä vuonna korkeammalle?
BCH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BCH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Bitcoin Cash Node (BCH) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

