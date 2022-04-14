Bad Idea AI (BAD) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Bad Idea AI (BAD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Bad Idea AI (BAD) -rahakkeen tiedot $BAD is a decentralized experiment combining Blockchain, AI, and DAOs. Aiming to ensure AI works for humanity, it's a risky yet innovative approach. Created for education, entertainment, and experimentation, it represents a unique response to AI's growing influence. Virallinen verkkosivusto: https://www.badidea.ai/ Valkoinen paperi: https://bad-idea-ai.gitbook.io/bad-idea-ai-pitchdeck/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x32b86b99441480a7e5bd3a26c124ec2373e3f015 Osta BAD-rahaketta nyt!

Bad Idea AI (BAD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Bad Idea AI (BAD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 5.64M Kokonaistarjonta: $ 829.49T Kierrossa oleva tarjonta: $ 618.73T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 7.58M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00000009894 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000000065979197 Nykyinen hinta: $ 0.00000000912 Lue lisää Bad Idea AI (BAD) -rahakkeen hinnasta

Bad Idea AI (BAD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Bad Idea AI (BAD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BAD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BAD-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BAD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BAD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BAD-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Bad Idea AI (BAD) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BAD-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BAD-rahakkeita MEXCistä nyt!

Bad Idea AI (BAD) -rahakkeen hintahistoria BAD -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BAD-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BAD-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BAD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BAD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BAD-rahakkeen hintaennuste nyt!

