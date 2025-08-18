Lisätietoja BAD-rahakkeesta

Bad Idea AI-logo

Bad Idea AI – hinta (BAD)

1BAD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00000000823
$0.00000000823$0.00000000823
-0.12%1D
USD
Reaaliaikainen Bad Idea AI (BAD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:06:37 (UTC+8)

Bad Idea AI (BAD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00000000811
$ 0.00000000811$ 0.00000000811
24 h:n matalin
$ 0.00000000848
$ 0.00000000848$ 0.00000000848
24 h:n korkein

$ 0.00000000811
$ 0.00000000811$ 0.00000000811

$ 0.00000000848
$ 0.00000000848$ 0.00000000848

$ 0.00000019534950314
$ 0.00000019534950314$ 0.00000019534950314

$ 0.000000000065979197
$ 0.000000000065979197$ 0.000000000065979197

-1.57%

-0.12%

-12.34%

-12.34%

Bad Idea AI (BAD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00000000817. Viimeisen 24 tunnin aikana BAD on vaihdellut alimmillaan $ 0.00000000811 ja korkeimmillaan $ 0.00000000848 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BAD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00000019534950314, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000000000065979197.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BAD on muuttunut -1.57% viimeisen tunnin aikana, -0.12% 24 tunnin aikana ja -12.34% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Bad Idea AI (BAD) -rahakkeen markkinatiedot

No.1407

$ 5.06M
$ 5.06M$ 5.06M

$ 29.04K
$ 29.04K$ 29.04K

$ 6.79M
$ 6.79M$ 6.79M

618.73T
618.73T 618.73T

831,041,059,897,327
831,041,059,897,327 831,041,059,897,327

829,489,818,339,148
829,489,818,339,148 829,489,818,339,148

74.45%

ETH

Bad Idea AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.06M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 29.04K. BAD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 618.73T ja sen kokonaistarjonta on 829489818339148. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.79M.

Bad Idea AI (BAD) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Bad Idea AI-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000000000099-0.12%
30 päivää$ -0.00000000324-28.40%
60 päivää$ -0.00000000203-19.91%
90 päivää$ -0.00000000269-24.77%
Bad Idea AI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään BAD-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000000000099 (-0.12%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Bad Idea AI 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00000000324 (-28.40%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Bad Idea AI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BAD-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000000203 (-19.91%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Bad Idea AI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00000000269 (-24.77%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Bad Idea AI (BAD)?

Tarkista Bad Idea AI-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Bad Idea AI (BAD)

$BAD is a decentralized experiment combining Blockchain, AI, and DAOs. Aiming to ensure AI works for humanity, it's a risky yet innovative approach. Created for education, entertainment, and experimentation, it represents a unique response to AI's growing influence.

Bad Idea AI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Bad Idea AI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista BAD-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Bad Idea AI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Bad Idea AI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Bad Idea AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Bad Idea AI (BAD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Bad Idea AI (BAD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Bad Idea AI-rahakkeelle.

Tarkista Bad Idea AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

Bad Idea AI (BAD) -rahakkeen tokenomiikka

Bad Idea AI (BAD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BAD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Bad Idea AI (BAD) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Bad Idea AI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Bad Idea AI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

BAD paikallisiin valuuttoihin

1 Bad Idea AI(BAD) - VND
0.00021499355
1 Bad Idea AI(BAD) - AUD
A$0.0000000126635
1 Bad Idea AI(BAD) - GBP
0.0000000060458
1 Bad Idea AI(BAD) - EUR
0.0000000070262
1 Bad Idea AI(BAD) - USD
$0.00000000817
1 Bad Idea AI(BAD) - MYR
RM0.0000000344774
1 Bad Idea AI(BAD) - TRY
0.0000003343981
1 Bad Idea AI(BAD) - JPY
¥0.00000120916
1 Bad Idea AI(BAD) - ARS
ARS$0.0000107076837
1 Bad Idea AI(BAD) - RUB
0.0000006583386
1 Bad Idea AI(BAD) - INR
0.0000007134044
1 Bad Idea AI(BAD) - IDR
Rp0.0001339344048
1 Bad Idea AI(BAD) - KRW
0.0000114585884
1 Bad Idea AI(BAD) - PHP
0.0000004669972
1 Bad Idea AI(BAD) - EGP
￡E.0.0000003960816
1 Bad Idea AI(BAD) - BRL
R$0.0000000447716
1 Bad Idea AI(BAD) - CAD
C$0.0000000113563
1 Bad Idea AI(BAD) - BDT
0.0000009936354
1 Bad Idea AI(BAD) - NGN
0.0000125306558
1 Bad Idea AI(BAD) - COP
$0.0000329434825
1 Bad Idea AI(BAD) - ZAR
R.0.0000001450175
1 Bad Idea AI(BAD) - UAH
0.0000003364406
1 Bad Idea AI(BAD) - VES
Bs0.00000111929
1 Bad Idea AI(BAD) - CLP
$0.00000790856
1 Bad Idea AI(BAD) - PKR
Rs0.000002317012
1 Bad Idea AI(BAD) - KZT
0.0000043900678
1 Bad Idea AI(BAD) - THB
฿0.0000002668322
1 Bad Idea AI(BAD) - TWD
NT$0.0000002491033
1 Bad Idea AI(BAD) - AED
د.إ0.0000000299839
1 Bad Idea AI(BAD) - CHF
Fr0.000000006536
1 Bad Idea AI(BAD) - HKD
HK$0.0000000638077
1 Bad Idea AI(BAD) - AMD
֏0.000003126659
1 Bad Idea AI(BAD) - MAD
.د.م0.0000000736117
1 Bad Idea AI(BAD) - MXN
$0.0000001534326
1 Bad Idea AI(BAD) - SAR
ريال0.0000000306375
1 Bad Idea AI(BAD) - PLN
0.0000000299022
1 Bad Idea AI(BAD) - RON
лв0.0000000355395
1 Bad Idea AI(BAD) - SEK
kr0.0000000786771
1 Bad Idea AI(BAD) - BGN
лв0.0000000137256
1 Bad Idea AI(BAD) - HUF
Ft0.0000027940583
1 Bad Idea AI(BAD) - CZK
0.0000001728772
1 Bad Idea AI(BAD) - KWD
د.ك0.00000000249185
1 Bad Idea AI(BAD) - ILS
0.0000000278597
1 Bad Idea AI(BAD) - AOA
Kz0.0000074475269
1 Bad Idea AI(BAD) - BHD
.د.ب0.00000000308009
1 Bad Idea AI(BAD) - BMD
$0.00000000817
1 Bad Idea AI(BAD) - DKK
kr0.0000000525331
1 Bad Idea AI(BAD) - HNL
L0.0000002135638
1 Bad Idea AI(BAD) - MUR
0.0000003736141
1 Bad Idea AI(BAD) - NAD
$0.0000001445273
1 Bad Idea AI(BAD) - NOK
kr0.0000000832523
1 Bad Idea AI(BAD) - NZD
$0.0000000139707
1 Bad Idea AI(BAD) - PAB
B/.0.00000000817
1 Bad Idea AI(BAD) - PGK
K0.0000000344774
1 Bad Idea AI(BAD) - QAR
ر.ق0.0000000297388
1 Bad Idea AI(BAD) - RSD
дин.0.0000008245981

Bad Idea AI-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Bad Idea AI toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Bad Idea AI-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Bad Idea AI”

Paljonko Bad Idea AI (BAD) on arvoltaan tänään?
BAD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00000000817 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BAD-USD-parin nykyinen hinta?
BAD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00000000817. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Bad Idea AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BAD markkina-arvo on $ 5.06M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BAD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BAD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 618.73T USD.
Mikä oli BAD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BAD saavutti ATH-hinnaksi 0.00000019534950314 USD.
Mikä oli BAD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BAD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000000000065979197 USD.
Mikä on BAD-rahakkeen treidausvolyymi?
BAD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 29.04K USD.
Nouseeko BAD tänä vuonna korkeammalle?
BAD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BAD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Bad Idea AI (BAD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

