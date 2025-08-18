Bad Idea AI (BAD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00000000817. Viimeisen 24 tunnin aikana BAD on vaihdellut alimmillaan $ 0.00000000811 ja korkeimmillaan $ 0.00000000848 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BAD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00000019534950314, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000000000065979197.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BAD on muuttunut -1.57% viimeisen tunnin aikana, -0.12% 24 tunnin aikana ja -12.34% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Bad Idea AI (BAD) -rahakkeen markkinatiedot
Bad Idea AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.06M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 29.04K. BAD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 618.73T ja sen kokonaistarjonta on 829489818339148. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.79M.
Bad Idea AI (BAD) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Bad Idea AI-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0000000000099
-0.12%
30 päivää
$ -0.00000000324
-28.40%
60 päivää
$ -0.00000000203
-19.91%
90 päivää
$ -0.00000000269
-24.77%
Bad Idea AI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään BAD-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000000000099 (-0.12%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Bad Idea AI 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00000000324 (-28.40%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Bad Idea AI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BAD-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000000203 (-19.91%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Bad Idea AI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00000000269 (-24.77%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Bad Idea AI (BAD)?
$BAD is a decentralized experiment combining Blockchain, AI, and DAOs. Aiming to ensure AI works for humanity, it's a risky yet innovative approach. Created for education, entertainment, and experimentation, it represents a unique response to AI's growing influence.
