BABY

Babylon is a decentralized system that enables native Bitcoin staking directly on the Bitcoin blockchain without intermediaries. The protocol implements a novel shared-security architecture that extends Bitcoin's security model to the broader decentralized ecosystem. Through its architecture, BTC holders can participate in multi-staking operations while maintaining their assets on the Bitcoin network, providing verifiable security guarantees to Bitcoin Secured Networks (BSNs). The protocol's primary function is to enhance Proof-of-Stake (PoS) consensus security by implementing Bitcoin staking mechanisms. Through cryptographic primitives and protocol-level innovations, Babylon protocol enables trustless Bitcoin staking with efficient unbonding periods.

NimiBABY

SijoitusNo.323

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus0.0001%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.34%

Kierrossa oleva tarjonta2,612,337,718.98

Enimmäistarjonta

Kokonaistarjonta10,343,416,069

Kierrossa oleva määrä%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.17283055403102,2025-04-12

Alin hinta0.03804514614989939,2025-06-22

Julkinen lohkoketjuBABYLON

JohdantoBabylon is a decentralized system that enables native Bitcoin staking directly on the Bitcoin blockchain without intermediaries. The protocol implements a novel shared-security architecture that extends Bitcoin's security model to the broader decentralized ecosystem. Through its architecture, BTC holders can participate in multi-staking operations while maintaining their assets on the Bitcoin network, providing verifiable security guarantees to Bitcoin Secured Networks (BSNs). The protocol's primary function is to enhance Proof-of-Stake (PoS) consensus security by implementing Bitcoin staking mechanisms. Through cryptographic primitives and protocol-level innovations, Babylon protocol enables trustless Bitcoin staking with efficient unbonding periods.

Sektori

Sosiaalinen media

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

MEXC on helpoin reitti kryptojen luo. Tutustu maailman johtavaan kryptovaluuttapörssiin ja osta, treidaa ja ansaitseja kryptoja. Treidaa Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETH) ja yli 3,000 altcoinia.MEXC on helpoin reitti kryptojen luo. Tutustu maailman johtavaan kryptovaluuttapörssiin ja osta, treidaa ja ansaitseja kryptoja. Treidaa Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETH) ja yli 3,000 altcoinia.
Haku
Suosikit
BABY/USDC
Babylon
----
--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (BABY)
--
24 h:n summa (USDC)
--
Kaavio
Tietoa
Toimeksiantokirja
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Toimeksiantokirja
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Toimeksiantokirja
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Spot
Avoimet toimeksiannot（0）
Toimeksiantohistoria
Treidaushistoria
Avoimet positiot (0)
MEXC on helpoin reitti kryptojen luo. Tutustu maailman johtavaan kryptovaluuttapörssiin ja osta, treidaa ja ansaitseja kryptoja. Treidaa Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETH) ja yli 3,000 altcoinia.MEXC on helpoin reitti kryptojen luo. Tutustu maailman johtavaan kryptovaluuttapörssiin ja osta, treidaa ja ansaitseja kryptoja. Treidaa Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETH) ja yli 3,000 altcoinia.
BABY/USDC
--
--
‎--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (BABY)
--
24 h:n summa (USDC)
--
Kaavio
Toimeksiantokirja
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Tietoa
Avoimet toimeksiannot（0）
Toimeksiantohistoria
Treidaushistoria
Avoimet positiot (0)
Loading...