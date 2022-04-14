BSquared Network (B2) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu BSquared Network (B2) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

BSquared Network (B2) -rahakkeen tiedot B² Network is a modular Bitcoin Scaling solution. It introduces B² Rollup (the first Bitcoin rollup based on zero-knowledge proof verification commitment), B² Hub (the first Bitcoin Data Availability layer that achieves finality on the Bitcoin network) and MiningSquared (The first Bitcoin mining pool offering auto-subscribable BTC yield products). Virallinen verkkosivusto: https://www.bsquared.network/ Valkoinen paperi: https://docs.bsquared.network/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x783c3f003f172c6Ac5AC700218a357d2D66Ee2a2 Osta B2-rahaketta nyt!

BSquared Network (B2) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu BSquared Network (B2) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 17.37M $ 17.37M $ 17.37M Kokonaistarjonta: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 46.90M $ 46.90M $ 46.90M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 77.75M $ 77.75M $ 77.75M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.9 $ 0.9 $ 0.9 Kaikkien aikojen alin: $ 0.3168599590333596 $ 0.3168599590333596 $ 0.3168599590333596 Nykyinen hinta: $ 0.37026 $ 0.37026 $ 0.37026 Lue lisää BSquared Network (B2) -rahakkeen hinnasta

BSquared Network (B2) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset BSquared Network (B2) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä B2-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta B2-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät B2-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu B2-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

