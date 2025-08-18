Lisätietoja B2-rahakkeesta

B2-rahakkeen hintatiedot

B2-rahakkeen valkoinen paperi

B2-rahakkeen virallinen verkkosivusto

B2-rahakkeen tokenomiikka

B2-rahakkeen hintaennuste

B2-rahakkeen historia

B2-osto-opas

B2/fiat-valuuttamuunnin

B2-rahakkeen spot

B2-rahakkeen USDT-M-futuurit

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

BSquared Network-logo

BSquared Network – hinta (B2)

1B2 - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.35838
$0.35838$0.35838
-0.74%1D
USD
Reaaliaikainen BSquared Network (B2) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:58:52 (UTC+8)

BSquared Network (B2) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.35172
$ 0.35172$ 0.35172
24 h:n matalin
$ 0.37588
$ 0.37588$ 0.37588
24 h:n korkein

$ 0.35172
$ 0.35172$ 0.35172

$ 0.37588
$ 0.37588$ 0.37588

$ 0.775982192516107
$ 0.775982192516107$ 0.775982192516107

$ 0.3168599590333596
$ 0.3168599590333596$ 0.3168599590333596

+0.51%

-0.74%

+2.98%

+2.98%

BSquared Network (B2) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.35799. Viimeisen 24 tunnin aikana B2 on vaihdellut alimmillaan $ 0.35172 ja korkeimmillaan $ 0.37588 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. B2-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.775982192516107, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.3168599590333596.

Lyhyen aikavälin tuloksissa B2 on muuttunut +0.51% viimeisen tunnin aikana, -0.74% 24 tunnin aikana ja +2.98% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BSquared Network (B2) -rahakkeen markkinatiedot

No.954

$ 16.79M
$ 16.79M$ 16.79M

$ 123.47K
$ 123.47K$ 123.47K

$ 75.18M
$ 75.18M$ 75.18M

46.90M
46.90M 46.90M

210,000,000
210,000,000 210,000,000

210,000,000
210,000,000 210,000,000

22.33%

BSQUARED

BSquared Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 16.79M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 123.47K. B2-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 46.90M ja sen kokonaistarjonta on 210000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 75.18M.

BSquared Network (B2) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän BSquared Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0026718-0.74%
30 päivää$ -0.051-12.47%
60 päivää$ +0.02518+7.56%
90 päivää$ -0.25985-42.06%
BSquared Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään B2-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0026718 (-0.74%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

BSquared Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.051 (-12.47%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

BSquared Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, B2-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.02518 (+7.56%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

BSquared Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.25985 (-42.06%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle BSquared Network (B2)?

Tarkista BSquared Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on BSquared Network (B2)

B² Network is a modular Bitcoin Scaling solution. It introduces B² Rollup (the first Bitcoin rollup based on zero-knowledge proof verification commitment), B² Hub (the first Bitcoin Data Availability layer that achieves finality on the Bitcoin network) and MiningSquared (The first Bitcoin mining pool offering auto-subscribable BTC yield products).

BSquared Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja BSquared Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista B2-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue BSquared Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään BSquared Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

BSquared Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BSquared Network (B2) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BSquared Network (B2) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BSquared Network-rahakkeelle.

Tarkista BSquared Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

BSquared Network (B2) -rahakkeen tokenomiikka

BSquared Network (B2) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää B2-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

BSquared Network (B2) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa BSquared Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa BSquared Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

B2 paikallisiin valuuttoihin

1 BSquared Network(B2) - VND
9,420.50685
1 BSquared Network(B2) - AUD
A$0.5548845
1 BSquared Network(B2) - GBP
0.2649126
1 BSquared Network(B2) - EUR
0.3078714
1 BSquared Network(B2) - USD
$0.35799
1 BSquared Network(B2) - MYR
RM1.5107178
1 BSquared Network(B2) - TRY
14.6525307
1 BSquared Network(B2) - JPY
¥52.98252
1 BSquared Network(B2) - ARS
ARS$470.4203394
1 BSquared Network(B2) - RUB
28.8432543
1 BSquared Network(B2) - INR
31.2489471
1 BSquared Network(B2) - IDR
Rp5,868.6875856
1 BSquared Network(B2) - KRW
501.3864744
1 BSquared Network(B2) - PHP
20.4698682
1 BSquared Network(B2) - EGP
￡E.17.3553552
1 BSquared Network(B2) - BRL
R$1.9582053
1 BSquared Network(B2) - CAD
C$0.4976061
1 BSquared Network(B2) - BDT
43.5387438
1 BSquared Network(B2) - NGN
550.7532954
1 BSquared Network(B2) - COP
$1,443.5051775
1 BSquared Network(B2) - ZAR
R.6.3435828
1 BSquared Network(B2) - UAH
14.7420282
1 BSquared Network(B2) - VES
Bs49.04463
1 BSquared Network(B2) - CLP
$347.2503
1 BSquared Network(B2) - PKR
Rs100.9245408
1 BSquared Network(B2) - KZT
192.3623466
1 BSquared Network(B2) - THB
฿11.6812137
1 BSquared Network(B2) - TWD
NT$10.9294347
1 BSquared Network(B2) - AED
د.إ1.3138233
1 BSquared Network(B2) - CHF
Fr0.286392
1 BSquared Network(B2) - HKD
HK$2.7959019
1 BSquared Network(B2) - AMD
֏137.002773
1 BSquared Network(B2) - MAD
.د.م3.2254899
1 BSquared Network(B2) - MXN
$6.7123125
1 BSquared Network(B2) - SAR
ريال1.3424625
1 BSquared Network(B2) - PLN
1.3102434
1 BSquared Network(B2) - RON
лв1.5572565
1 BSquared Network(B2) - SEK
kr3.4438638
1 BSquared Network(B2) - BGN
лв0.6014232
1 BSquared Network(B2) - HUF
Ft122.2643247
1 BSquared Network(B2) - CZK
7.5786483
1 BSquared Network(B2) - KWD
د.ك0.10918695
1 BSquared Network(B2) - ILS
1.2207459
1 BSquared Network(B2) - AOA
Kz328.1300541
1 BSquared Network(B2) - BHD
.د.ب0.13496223
1 BSquared Network(B2) - BMD
$0.35799
1 BSquared Network(B2) - DKK
kr2.3018757
1 BSquared Network(B2) - HNL
L9.4115571
1 BSquared Network(B2) - MUR
16.3708827
1 BSquared Network(B2) - NAD
$6.3435828
1 BSquared Network(B2) - NOK
kr3.6407583
1 BSquared Network(B2) - NZD
$0.6121629
1 BSquared Network(B2) - PAB
B/.0.35799
1 BSquared Network(B2) - PGK
K1.4820786
1 BSquared Network(B2) - QAR
ر.ق1.3030836
1 BSquared Network(B2) - RSD
дин.36.1390905

BSquared Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton BSquared Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen BSquared Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BSquared Network”

Paljonko BSquared Network (B2) on arvoltaan tänään?
B2-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.35799 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on B2-USD-parin nykyinen hinta?
B2 -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.35799. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BSquared Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen B2 markkina-arvo on $ 16.79M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on B2-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
B2-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 46.90M USD.
Mikä oli B2-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
B2 saavutti ATH-hinnaksi 0.775982192516107 USD.
Mikä oli B2-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
B2-rahakkeen ATL-hinta oli 0.3168599590333596 USD.
Mikä on B2-rahakkeen treidausvolyymi?
B2-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 123.47K USD.
Nouseeko B2 tänä vuonna korkeammalle?
B2 saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso B2-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:58:52 (UTC+8)

BSquared Network (B2) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

B2-USD-laskin

Summa

B2
B2
USD
USD

1 B2 = 0.35799 USD

Treidaa B2-rahaketta

B2USDC
$0.35786
$0.35786$0.35786
-0.91%
B2USDT
$0.35838
$0.35838$0.35838
-0.80%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu