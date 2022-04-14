Artrade (ATR) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Artrade (ATR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Artrade (ATR) -rahakkeen tiedot Artrade is the first NFT marketplace for art real-world assets. Virallinen verkkosivusto: https://www.artrade.app/ Valkoinen paperi: https://whitepaper.artrade.app/ Block Explorer: https://solscan.io/token/ATRLuHph8dxnPny4WSNW7fxkhbeivBrtWbY6BfB4xpLj Osta ATR-rahaketta nyt!

Artrade (ATR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Artrade (ATR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 15.55M Kokonaistarjonta: $ 1.26B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.26B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 15.61M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.105 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001036381707682041 Nykyinen hinta: $ 0.012338 Lue lisää Artrade (ATR) -rahakkeen hinnasta

Artrade (ATR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Artrade (ATR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ATR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ATR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ATR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ATR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ATR-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Artrade (ATR) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ATR-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ATR-rahakkeita MEXCistä nyt!

Artrade (ATR) -rahakkeen hintahistoria ATR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ATR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ATR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ATR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ATR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ATR-rahakkeen hintaennuste nyt!

