Across Protocol (ACX) -rahakkeen tiedot Across is a cross-chain bridging solution that supports fast, secure and cost-efficient transfers. It relies on a decentralized group of relayers to fulfil user deposit requests from EVM to EVM networks. Relayer funds are insured by liquidity providers in a single pool on Ethereum and refunds are processed via the UMA Optimistic Oracle. Virallinen verkkosivusto: https://across.to/ Valkoinen paperi: https://docs.across.to/v2/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x44108f0223a3c3028f5fe7aec7f9bb2e66bef82f Osta ACX-rahaketta nyt!

Across Protocol (ACX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Across Protocol (ACX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 110.14M $ 110.14M $ 110.14M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 608.10M $ 608.10M $ 608.10M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 181.12M $ 181.12M $ 181.12M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.9889 $ 1.9889 $ 1.9889 Kaikkien aikojen alin: $ 0.03506312954269173 $ 0.03506312954269173 $ 0.03506312954269173 Nykyinen hinta: $ 0.18112 $ 0.18112 $ 0.18112 Lue lisää Across Protocol (ACX) -rahakkeen hinnasta

Across Protocol (ACX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Across Protocol (ACX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ACX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ACX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ACX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ACX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Across Protocol (ACX) -rahakkeen hintahistoria ACX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ACX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ACX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ACX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ACX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ACX-rahakkeen hintaennuste nyt!

