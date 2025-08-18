Lisätietoja ATR-rahakkeesta

Artrade-logo

Artrade – hinta (ATR)

1ATR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.012464
$0.012464$0.012464
-0.14%1D
USD
Reaaliaikainen Artrade (ATR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:03:57 (UTC+8)

Artrade (ATR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.012167
$ 0.012167$ 0.012167
24 h:n matalin
$ 0.013275
$ 0.013275$ 0.013275
24 h:n korkein

$ 0.012167
$ 0.012167$ 0.012167

$ 0.013275
$ 0.013275$ 0.013275

$ 0.10083387153647348
$ 0.10083387153647348$ 0.10083387153647348

$ 0.001036381707682041
$ 0.001036381707682041$ 0.001036381707682041

-0.88%

-0.13%

-12.89%

-12.89%

Artrade (ATR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.012464. Viimeisen 24 tunnin aikana ATR on vaihdellut alimmillaan $ 0.012167 ja korkeimmillaan $ 0.013275 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ATR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.10083387153647348, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.001036381707682041.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ATR on muuttunut -0.88% viimeisen tunnin aikana, -0.13% 24 tunnin aikana ja -12.89% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Artrade (ATR) -rahakkeen markkinatiedot

No.978

$ 15.71M
$ 15.71M$ 15.71M

$ 251.16K
$ 251.16K$ 251.16K

$ 15.77M
$ 15.77M$ 15.77M

1.26B
1.26B 1.26B

1,265,000,000
1,265,000,000 1,265,000,000

1,263,995,252.8918135
1,263,995,252.8918135 1,263,995,252.8918135

99.61%

SOL

Artrade-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 15.71M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 251.16K. ATR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.26B ja sen kokonaistarjonta on 1263995252.8918135. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 15.77M.

Artrade (ATR) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Artrade-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00001747-0.13%
30 päivää$ -0.005398-30.23%
60 päivää$ +0.002735+28.11%
90 päivää$ -0.008319-40.03%
Artrade-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ATR-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00001747 (-0.13%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Artrade 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.005398 (-30.23%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Artrade-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ATR-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.002735 (+28.11%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Artrade-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.008319 (-40.03%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Artrade (ATR)?

Tarkista Artrade-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Artrade (ATR)

Artrade is the first NFT marketplace for art real-world assets.

Artrade on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Artrade-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ATR-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Artrade-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Artrade-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Artrade-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Artrade (ATR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Artrade (ATR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Artrade-rahakkeelle.

Tarkista Artrade-rahakkeen hintaennuste nyt!

Artrade (ATR) -rahakkeen tokenomiikka

Artrade (ATR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ATR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Artrade (ATR) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Artrade:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Artrade MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ATR paikallisiin valuuttoihin

1 Artrade(ATR) - VND
327.99016
1 Artrade(ATR) - AUD
A$0.0193192
1 Artrade(ATR) - GBP
0.00922336
1 Artrade(ATR) - EUR
0.01071904
1 Artrade(ATR) - USD
$0.012464
1 Artrade(ATR) - MYR
RM0.05259808
1 Artrade(ATR) - TRY
0.51015152
1 Artrade(ATR) - JPY
¥1.844672
1 Artrade(ATR) - ARS
ARS$16.33544304
1 Artrade(ATR) - RUB
1.00434912
1 Artrade(ATR) - INR
1.08835648
1 Artrade(ATR) - IDR
Rp204.32783616
1 Artrade(ATR) - KRW
17.48100928
1 Artrade(ATR) - PHP
0.71244224
1 Artrade(ATR) - EGP
￡E.0.60425472
1 Artrade(ATR) - BRL
R$0.06830272
1 Artrade(ATR) - CAD
C$0.01732496
1 Artrade(ATR) - BDT
1.51587168
1 Artrade(ATR) - NGN
19.11653536
1 Artrade(ATR) - COP
$50.257964
1 Artrade(ATR) - ZAR
R.0.221236
1 Artrade(ATR) - UAH
0.51326752
1 Artrade(ATR) - VES
Bs1.707568
1 Artrade(ATR) - CLP
$12.065152
1 Artrade(ATR) - PKR
Rs3.5347904
1 Artrade(ATR) - KZT
6.69740576
1 Artrade(ATR) - THB
฿0.40707424
1 Artrade(ATR) - TWD
NT$0.38002736
1 Artrade(ATR) - AED
د.إ0.04574288
1 Artrade(ATR) - CHF
Fr0.0099712
1 Artrade(ATR) - HKD
HK$0.09734384
1 Artrade(ATR) - AMD
֏4.7699728
1 Artrade(ATR) - MAD
.د.م0.11230064
1 Artrade(ATR) - MXN
$0.23407392
1 Artrade(ATR) - SAR
ريال0.04674
1 Artrade(ATR) - PLN
0.04561824
1 Artrade(ATR) - RON
лв0.0542184
1 Artrade(ATR) - SEK
kr0.12002832
1 Artrade(ATR) - BGN
лв0.02093952
1 Artrade(ATR) - HUF
Ft4.26256336
1 Artrade(ATR) - CZK
0.26373824
1 Artrade(ATR) - KWD
د.ك0.00380152
1 Artrade(ATR) - ILS
0.04250224
1 Artrade(ATR) - AOA
Kz11.36180848
1 Artrade(ATR) - BHD
.د.ب0.004698928
1 Artrade(ATR) - BMD
$0.012464
1 Artrade(ATR) - DKK
kr0.08014352
1 Artrade(ATR) - HNL
L0.32580896
1 Artrade(ATR) - MUR
0.56997872
1 Artrade(ATR) - NAD
$0.22048816
1 Artrade(ATR) - NOK
kr0.12700816
1 Artrade(ATR) - NZD
$0.02131344
1 Artrade(ATR) - PAB
B/.0.012464
1 Artrade(ATR) - PGK
K0.05259808
1 Artrade(ATR) - QAR
ر.ق0.04536896
1 Artrade(ATR) - RSD
дин.1.25799152

Artrade-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Artrade toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Artrade-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Artrade”

Paljonko Artrade (ATR) on arvoltaan tänään?
ATR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.012464 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ATR-USD-parin nykyinen hinta?
ATR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.012464. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Artrade-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ATR markkina-arvo on $ 15.71M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ATR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ATR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.26B USD.
Mikä oli ATR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ATR saavutti ATH-hinnaksi 0.10083387153647348 USD.
Mikä oli ATR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ATR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.001036381707682041 USD.
Mikä on ATR-rahakkeen treidausvolyymi?
ATR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 251.16K USD.
Nouseeko ATR tänä vuonna korkeammalle?
ATR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ATR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:03:57 (UTC+8)

Artrade (ATR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

