Mikä on COSMOS (ATOM)

The Cosmos Network is a decentralized network of independent, scalable, and interoperable blockchains, creating the foundation for a new token economy. Cosmos Hub is the first hub among many hubs that has launched within the Cosmos Network of sovereign blockchains, and ATOM is the Cosmos Hub's staking token.

COSMOS-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon COSMOS (ATOM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko COSMOS (ATOM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita COSMOS-rahakkeelle.

COSMOS (ATOM) -rahakkeen tokenomiikka

COSMOS (ATOM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ATOM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

COSMOS (ATOM) -ostamisen perusteet

ATOM paikallisiin valuuttoihin

COSMOS-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton COSMOS toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”COSMOS” Paljonko COSMOS (ATOM) on arvoltaan tänään? ATOM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 4.474 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on ATOM-USD-parin nykyinen hinta? $ 4.474 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo ATOM -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on COSMOS-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen ATOM markkina-arvo on $ 2.06B USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on ATOM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? ATOM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 460.66M USD . Mikä oli ATOM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? ATOM saavutti ATH-hinnaksi 44.6955257850945 USD . Mikä oli ATOM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? ATOM-rahakkeen ATL-hinta oli 1.13096252523 USD . Mikä on ATOM-rahakkeen treidausvolyymi? ATOM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 3.56M USD . Nouseeko ATOM tänä vuonna korkeammalle? ATOM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ATOM-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

COSMOS (ATOM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

