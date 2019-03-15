COSMOS (ATOM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu COSMOS (ATOM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

COSMOS (ATOM) -rahakkeen tiedot The Cosmos Network is a decentralized network of independent, scalable, and interoperable blockchains, creating the foundation for a new token economy. Cosmos Hub is the first hub among many hubs that has launched within the Cosmos Network of sovereign blockchains, and ATOM is the Cosmos Hub's staking token. Virallinen verkkosivusto: https://cosmos.network/ Valkoinen paperi: https://cosmos.network/resources/whitepaper Block Explorer: https://www.mintscan.io/

COSMOS (ATOM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu COSMOS (ATOM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.22B $ 2.22B $ 2.22B Kokonaistarjonta: $ 460.66M $ 460.66M $ 460.66M Kierrossa oleva tarjonta: $ 460.66M $ 460.66M $ 460.66M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.22B $ 2.22B $ 2.22B Kaikkien aikojen korkein: $ 44.84875 $ 44.84875 $ 44.84875 Kaikkien aikojen alin: $ 1.13096252523 $ 1.13096252523 $ 1.13096252523 Nykyinen hinta: $ 4.811 $ 4.811 $ 4.811 Lue lisää COSMOS (ATOM) -rahakkeen hinnasta

COSMOS (ATOM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset COSMOS (ATOM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ATOM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ATOM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Kuinka ATOM-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään COSMOS (ATOM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ATOM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ATOM-rahakkeita MEXCistä nyt!

COSMOS (ATOM) -rahakkeen hintahistoria ATOM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

ATOM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ATOM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ATOM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

