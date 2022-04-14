Astra Protocol (ASTRA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Astra Protocol (ASTRA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Astra Protocol (ASTRA) -rahakkeen tiedot Astra Protocol is the next generation of compliance, a decentralized KYC Platform for Web3. Our application brings the financial regulatory standards for 150+ countries and over 300+ sanctions and watchlists to the crypto industry without sacrificing anonymisation. Virallinen verkkosivusto: https://astraprotocol.com/ Valkoinen paperi: https://astraprotocol.box.com/s/3nr5wliismk55tqfqdbyte14n6bxn7ko Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x201332Bd45c8628D814F870bFb584B385A7C351e Osta ASTRA-rahaketta nyt!

Astra Protocol (ASTRA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Astra Protocol (ASTRA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.40M $ 2.40M $ 2.40M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.8 $ 0.8 $ 0.8 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000368237312114063 $ 0.000368237312114063 $ 0.000368237312114063 Nykyinen hinta: $ 0.002403 $ 0.002403 $ 0.002403 Lue lisää Astra Protocol (ASTRA) -rahakkeen hinnasta

Astra Protocol (ASTRA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Astra Protocol (ASTRA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ASTRA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ASTRA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ASTRA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ASTRA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ASTRA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Astra Protocol (ASTRA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ASTRA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ASTRA-rahakkeita MEXCistä nyt!

Astra Protocol (ASTRA) -rahakkeen hintahistoria ASTRA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ASTRA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ASTRA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ASTRA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ASTRA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ASTRA-rahakkeen hintaennuste nyt!

