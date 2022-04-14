Astra Protocol (ASTRA) -rahakkeen tokenomiikka

Astra Protocol (ASTRA) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Astra Protocol (ASTRA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Astra Protocol (ASTRA) -rahakkeen tiedot

Astra Protocol is the next generation of compliance, a decentralized KYC Platform for Web3. Our application brings the financial regulatory standards for 150+ countries and over 300+ sanctions and watchlists to the crypto industry without sacrificing anonymisation.

Virallinen verkkosivusto:
https://astraprotocol.com/
Valkoinen paperi:
https://astraprotocol.box.com/s/3nr5wliismk55tqfqdbyte14n6bxn7ko
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x201332Bd45c8628D814F870bFb584B385A7C351e

Astra Protocol (ASTRA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Astra Protocol (ASTRA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 2.40M
$ 2.40M$ 2.40M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.8
$ 0.8$ 0.8
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000368237312114063
$ 0.000368237312114063$ 0.000368237312114063
Nykyinen hinta:
$ 0.002403
$ 0.002403$ 0.002403

Astra Protocol (ASTRA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Astra Protocol (ASTRA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä ASTRA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ASTRA-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät ASTRA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ASTRA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ASTRA-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Astra Protocol (ASTRA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ASTRA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Astra Protocol (ASTRA) -rahakkeen hintahistoria

ASTRA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

ASTRA-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne ASTRA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ASTRA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.