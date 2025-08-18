Lisätietoja ASTRA-rahakkeesta

Astra Protocol-logo

Astra Protocol – hinta (ASTRA)

1ASTRA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0023507
$0.0023507$0.0023507
-0.11%1D
USD
Reaaliaikainen Astra Protocol (ASTRA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:57:12 (UTC+8)

Astra Protocol (ASTRA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.002255
$ 0.002255$ 0.002255
24 h:n matalin
$ 0.0025068
$ 0.0025068$ 0.0025068
24 h:n korkein

$ 0.002255
$ 0.002255$ 0.002255

$ 0.0025068
$ 0.0025068$ 0.0025068

$ 0.5004097841977422
$ 0.5004097841977422$ 0.5004097841977422

$ 0.000368237312114063
$ 0.000368237312114063$ 0.000368237312114063

-0.08%

-0.11%

-7.73%

-7.73%

Astra Protocol (ASTRA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0023509. Viimeisen 24 tunnin aikana ASTRA on vaihdellut alimmillaan $ 0.002255 ja korkeimmillaan $ 0.0025068 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ASTRA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.5004097841977422, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000368237312114063.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ASTRA on muuttunut -0.08% viimeisen tunnin aikana, -0.11% 24 tunnin aikana ja -7.73% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Astra Protocol (ASTRA) -rahakkeen markkinatiedot

No.4154

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 74.17K
$ 74.17K$ 74.17K

$ 2.35M
$ 2.35M$ 2.35M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

Astra Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 74.17K. ASTRA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.35M.

Astra Protocol (ASTRA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Astra Protocol-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000002589-0.11%
30 päivää$ -0.0005391-18.66%
60 päivää$ +0.0010508+80.82%
90 päivää$ -0.0000491-2.05%
Astra Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ASTRA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000002589 (-0.11%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Astra Protocol 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0005391 (-18.66%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Astra Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ASTRA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0010508 (+80.82%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Astra Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0000491 (-2.05%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Astra Protocol (ASTRA)?

Tarkista Astra Protocol-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Astra Protocol (ASTRA)

Astra Protocol is the next generation of compliance, a decentralized KYC Platform for Web3. Our application brings the financial regulatory standards for 150+ countries and over 300+ sanctions and watchlists to the crypto industry without sacrificing anonymisation.

Astra Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Astra Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ASTRA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Astra Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Astra Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Astra Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Astra Protocol (ASTRA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Astra Protocol (ASTRA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Astra Protocol-rahakkeelle.

Tarkista Astra Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

Astra Protocol (ASTRA) -rahakkeen tokenomiikka

Astra Protocol (ASTRA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ASTRA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Astra Protocol (ASTRA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Astra Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Astra Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ASTRA paikallisiin valuuttoihin

Astra Protocol-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Astra Protocol toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Astra Protocol-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Astra Protocol”

Paljonko Astra Protocol (ASTRA) on arvoltaan tänään?
ASTRA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0023509 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ASTRA-USD-parin nykyinen hinta?
ASTRA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0023509. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Astra Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ASTRA markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ASTRA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ASTRA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli ASTRA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ASTRA saavutti ATH-hinnaksi 0.5004097841977422 USD.
Mikä oli ASTRA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ASTRA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000368237312114063 USD.
Mikä on ASTRA-rahakkeen treidausvolyymi?
ASTRA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 74.17K USD.
Nouseeko ASTRA tänä vuonna korkeammalle?
ASTRA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ASTRA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:57:12 (UTC+8)

Astra Protocol (ASTRA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

