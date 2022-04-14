Artyfact (ARTY) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Artyfact (ARTY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Artyfact (ARTY) -rahakkeen tiedot Artyfact is a next-gen gaming metaverse that combines the latest gaming technologies and innovative GameFi activities. Virallinen verkkosivusto: https://artyfact.game/ Valkoinen paperi: https://artyfact.game/Whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x617Cab4aAae1f8dfb3eE138698330776a1e1b324 Osta ARTY-rahaketta nyt!

Artyfact (ARTY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Artyfact (ARTY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.81M $ 2.81M $ 2.81M Kokonaistarjonta: $ 24.86M $ 24.86M $ 24.86M Kierrossa oleva tarjonta: $ 19.48M $ 19.48M $ 19.48M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.61M $ 3.61M $ 3.61M Kaikkien aikojen korkein: $ 3.5999 $ 3.5999 $ 3.5999 Kaikkien aikojen alin: $ 0.12062367419152462 $ 0.12062367419152462 $ 0.12062367419152462 Nykyinen hinta: $ 0.1445 $ 0.1445 $ 0.1445 Lue lisää Artyfact (ARTY) -rahakkeen hinnasta

Artyfact (ARTY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Artyfact (ARTY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ARTY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ARTY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ARTY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ARTY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ARTY-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Artyfact (ARTY) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ARTY-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ARTY-rahakkeita MEXCistä nyt!

Artyfact (ARTY) -rahakkeen hintahistoria ARTY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ARTY-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ARTY-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ARTY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ARTY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ARTY-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!