Arweave (AR) -rahakkeen tiedot Arweave is a new blockchain storage platform designed to overcome the scalability, data availability, and cost issues that exist in blockchain data storage. This is also the difference between Arweave and most blockchain storage solutions. Arweave aims to become "the Internet's browsable home network". Arweave uses its native currency Arweave (AR) as an internal exchange medium. Its value comes from the practicality of the network, including submitting information to the Arweave blockchain, rewarding miners for maintaining and protecting the network, and suppressing the spread of spam. For more information of the project, please visit its official website below. Virallinen verkkosivusto: https://www.arweave.org Valkoinen paperi: https://ar-io.net/azo-0qw6bb9u5doGdMR-atcIRV_ylJCV4K4Kwv85GO4 Block Explorer: https://viewblock.io/arweave Osta AR-rahaketta nyt!

Arweave (AR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Arweave (AR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 474.73M $ 474.73M $ 474.73M Kokonaistarjonta: $ 65.65M $ 65.65M $ 65.65M Kierrossa oleva tarjonta: $ 65.65M $ 65.65M $ 65.65M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 477.25M $ 477.25M $ 477.25M Kaikkien aikojen korkein: $ 90.912 $ 90.912 $ 90.912 Kaikkien aikojen alin: $ 0.485449842644 $ 0.485449842644 $ 0.485449842644 Nykyinen hinta: $ 7.231 $ 7.231 $ 7.231 Lue lisää Arweave (AR) -rahakkeen hinnasta

Arweave (AR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Arweave (AR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä AR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät AR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka AR-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Arweave (AR) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita AR-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan AR-rahakkeita MEXCistä nyt!

Arweave (AR) -rahakkeen hintahistoria AR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu AR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

AR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne AR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso AR-rahakkeen hintaennuste nyt!

