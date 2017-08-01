Mikä on Arweave (AR)

Arweave is a new blockchain storage platform designed to overcome the scalability, data availability, and cost issues that exist in blockchain data storage. This is also the difference between Arweave and most blockchain storage solutions. Arweave aims to become "the Internet's browsable home network". Arweave uses its native currency Arweave (AR) as an internal exchange medium. Its value comes from the practicality of the network, including submitting information to the Arweave blockchain, rewarding miners for maintaining and protecting the network, and suppressing the spread of spam. For more information of the project, please visit its official website below.

Arweave on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Arweave-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.



Arweave-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Arweave (AR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Arweave (AR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Arweave-rahakkeelle.

Arweave (AR) -rahakkeen tokenomiikka

Arweave (AR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Arweave (AR) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Arweave:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Arweave MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

AR paikallisiin valuuttoihin

Arweave-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Arweave toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Arweave” Paljonko Arweave (AR) on arvoltaan tänään? AR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 6.658 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on AR-USD-parin nykyinen hinta? $ 6.658 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo AR -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Arweave-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen AR markkina-arvo on $ 437.11M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on AR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? AR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 65.65M USD . Mikä oli AR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? AR saavutti ATH-hinnaksi 90.94004420870436 USD . Mikä oli AR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? AR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.485449842644 USD . Mikä on AR-rahakkeen treidausvolyymi? AR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.72M USD . Nouseeko AR tänä vuonna korkeammalle? AR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AR-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Arweave (AR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

