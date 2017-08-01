Lisätietoja AR-rahakkeesta

AR-rahakkeen hintatiedot

AR-rahakkeen valkoinen paperi

AR-rahakkeen virallinen verkkosivusto

AR-rahakkeen tokenomiikka

AR-rahakkeen hintaennuste

AR-rahakkeen historia

AR-osto-opas

AR/fiat-valuuttamuunnin

AR-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Arweave-logo

Arweave – hinta (AR)

1AR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$6.66
$6.66$6.66
-0.13%1D
USD
Reaaliaikainen Arweave (AR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:01:37 (UTC+8)

Arweave (AR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 6.655
$ 6.655$ 6.655
24 h:n matalin
$ 7.062
$ 7.062$ 7.062
24 h:n korkein

$ 6.655
$ 6.655$ 6.655

$ 7.062
$ 7.062$ 7.062

$ 90.94004420870436
$ 90.94004420870436$ 90.94004420870436

$ 0.485449842644
$ 0.485449842644$ 0.485449842644

-0.93%

-0.13%

-11.11%

-11.11%

Arweave (AR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 6.658. Viimeisen 24 tunnin aikana AR on vaihdellut alimmillaan $ 6.655 ja korkeimmillaan $ 7.062 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 90.94004420870436, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.485449842644.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AR on muuttunut -0.93% viimeisen tunnin aikana, -0.13% 24 tunnin aikana ja -11.11% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Arweave (AR) -rahakkeen markkinatiedot

No.129

$ 437.11M
$ 437.11M$ 437.11M

$ 2.72M
$ 2.72M$ 2.72M

$ 439.43M
$ 439.43M$ 439.43M

65.65M
65.65M 65.65M

66,000,000
66,000,000 66,000,000

65,652,466
65,652,466 65,652,466

99.47%

0.01%

2017-08-01 00:00:00

AR

Arweave-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 437.11M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.72M. AR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 65.65M ja sen kokonaistarjonta on 65652466. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 439.43M.

Arweave (AR) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Arweave-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00867-0.13%
30 päivää$ -1.456-17.95%
60 päivää$ +2.037+44.08%
90 päivää$ -0.845-11.27%
Arweave-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään AR-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00867 (-0.13%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Arweave 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -1.456 (-17.95%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Arweave-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, AR-rahakkeiden hinta muuttui $ +2.037 (+44.08%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Arweave-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.845 (-11.27%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Arweave (AR)?

Tarkista Arweave-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Arweave (AR)

Arweave is a new blockchain storage platform designed to overcome the scalability, data availability, and cost issues that exist in blockchain data storage. This is also the difference between Arweave and most blockchain storage solutions. Arweave aims to become "the Internet's browsable home network". Arweave uses its native currency Arweave (AR) as an internal exchange medium. Its value comes from the practicality of the network, including submitting information to the Arweave blockchain, rewarding miners for maintaining and protecting the network, and suppressing the spread of spam. For more information of the project, please visit its official website below.

Arweave on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Arweave-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista AR-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Arweave-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Arweave-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Arweave-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Arweave (AR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Arweave (AR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Arweave-rahakkeelle.

Tarkista Arweave-rahakkeen hintaennuste nyt!

Arweave (AR) -rahakkeen tokenomiikka

Arweave (AR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Arweave (AR) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Arweave:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Arweave MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

AR paikallisiin valuuttoihin

1 Arweave(AR) - VND
175,205.27
1 Arweave(AR) - AUD
A$10.3199
1 Arweave(AR) - GBP
4.92692
1 Arweave(AR) - EUR
5.72588
1 Arweave(AR) - USD
$6.658
1 Arweave(AR) - MYR
RM28.09676
1 Arweave(AR) - TRY
272.51194
1 Arweave(AR) - JPY
¥985.384
1 Arweave(AR) - ARS
ARS$8,703.20444
1 Arweave(AR) - RUB
536.50164
1 Arweave(AR) - INR
581.37656
1 Arweave(AR) - IDR
Rp109,147.52352
1 Arweave(AR) - KRW
9,337.97816
1 Arweave(AR) - PHP
380.57128
1 Arweave(AR) - EGP
￡E.322.77984
1 Arweave(AR) - BRL
R$36.48584
1 Arweave(AR) - CAD
C$9.25462
1 Arweave(AR) - BDT
809.74596
1 Arweave(AR) - NGN
10,211.64092
1 Arweave(AR) - COP
$26,846.7205
1 Arweave(AR) - ZAR
R.118.04634
1 Arweave(AR) - UAH
274.17644
1 Arweave(AR) - VES
Bs912.146
1 Arweave(AR) - CLP
$6,438.286
1 Arweave(AR) - PKR
Rs1,888.2088
1 Arweave(AR) - KZT
3,577.60972
1 Arweave(AR) - THB
฿217.45028
1 Arweave(AR) - TWD
NT$203.00242
1 Arweave(AR) - AED
د.إ24.43486
1 Arweave(AR) - CHF
Fr5.3264
1 Arweave(AR) - HKD
HK$51.99898
1 Arweave(AR) - AMD
֏2,548.0166
1 Arweave(AR) - MAD
.د.م59.98858
1 Arweave(AR) - MXN
$124.97066
1 Arweave(AR) - SAR
ريال24.9675
1 Arweave(AR) - PLN
24.36828
1 Arweave(AR) - RON
лв28.9623
1 Arweave(AR) - SEK
kr64.04996
1 Arweave(AR) - BGN
лв11.18544
1 Arweave(AR) - HUF
Ft2,275.43808
1 Arweave(AR) - CZK
140.75012
1 Arweave(AR) - KWD
د.ك2.03069
1 Arweave(AR) - ILS
22.70378
1 Arweave(AR) - AOA
Kz6,069.23306
1 Arweave(AR) - BHD
.د.ب2.510066
1 Arweave(AR) - BMD
$6.658
1 Arweave(AR) - DKK
kr42.74436
1 Arweave(AR) - HNL
L174.04012
1 Arweave(AR) - MUR
304.47034
1 Arweave(AR) - NAD
$117.78002
1 Arweave(AR) - NOK
kr67.77844
1 Arweave(AR) - NZD
$11.38518
1 Arweave(AR) - PAB
B/.6.658
1 Arweave(AR) - PGK
K28.09676
1 Arweave(AR) - QAR
ر.ق24.23512
1 Arweave(AR) - RSD
дин.671.4593

Arweave-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Arweave toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Arweave-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Arweave”

Paljonko Arweave (AR) on arvoltaan tänään?
AR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 6.658 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AR-USD-parin nykyinen hinta?
AR -USD-parin nykyinen hinta on $ 6.658. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Arweave-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AR markkina-arvo on $ 437.11M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 65.65M USD.
Mikä oli AR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AR saavutti ATH-hinnaksi 90.94004420870436 USD.
Mikä oli AR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.485449842644 USD.
Mikä on AR-rahakkeen treidausvolyymi?
AR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.72M USD.
Nouseeko AR tänä vuonna korkeammalle?
AR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:01:37 (UTC+8)

Arweave (AR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

AR-USD-laskin

Summa

AR
AR
USD
USD

1 AR = 6.658 USD

Treidaa AR-rahaketta

ARETH
$0.0015734
$0.0015734$0.0015734
-0.06%
ARUSDT
$6.66
$6.66$6.66
-0.13%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu