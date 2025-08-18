Lisätietoja APEX-rahakkeesta

APEX-rahakkeen hintatiedot

APEX-rahakkeen valkoinen paperi

APEX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

APEX-rahakkeen tokenomiikka

APEX-rahakkeen hintaennuste

APEX-rahakkeen historia

APEX-osto-opas

APEX/fiat-valuuttamuunnin

APEX-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

ApeX Protocol-logo

ApeX Protocol – hinta (APEX)

1APEX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.3282
$0.3282$0.3282
-2.92%1D
USD
Reaaliaikainen ApeX Protocol (APEX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:44:22 (UTC+8)

ApeX Protocol (APEX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.3193
$ 0.3193$ 0.3193
24 h:n matalin
$ 0.3407
$ 0.3407$ 0.3407
24 h:n korkein

$ 0.3193
$ 0.3193$ 0.3193

$ 0.3407
$ 0.3407$ 0.3407

$ 3.8325250957583354
$ 3.8325250957583354$ 3.8325250957583354

$ 0.11245349995021983
$ 0.11245349995021983$ 0.11245349995021983

-1.62%

-2.92%

-0.67%

-0.67%

ApeX Protocol (APEX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.3282. Viimeisen 24 tunnin aikana APEX on vaihdellut alimmillaan $ 0.3193 ja korkeimmillaan $ 0.3407 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. APEX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.8325250957583354, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.11245349995021983.

Lyhyen aikavälin tuloksissa APEX on muuttunut -1.62% viimeisen tunnin aikana, -2.92% 24 tunnin aikana ja -0.67% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ApeX Protocol (APEX) -rahakkeen markkinatiedot

No.653

$ 40.33M
$ 40.33M$ 40.33M

$ 61.76K
$ 61.76K$ 61.76K

$ 164.10M
$ 164.10M$ 164.10M

122.87M
122.87M 122.87M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

499,999,990
499,999,990 499,999,990

24.57%

ETH

ApeX Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 40.33M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 61.76K. APEX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 122.87M ja sen kokonaistarjonta on 499999990. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 164.10M.

ApeX Protocol (APEX) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän ApeX Protocol-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.009872-2.92%
30 päivää$ +0.0298+9.98%
60 päivää$ +0.1793+120.41%
90 päivää$ -0.0028-0.85%
ApeX Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään APEX-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.009872 (-2.92%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

ApeX Protocol 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0298 (+9.98%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

ApeX Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, APEX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.1793 (+120.41%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

ApeX Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0028 (-0.85%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle ApeX Protocol (APEX)?

Tarkista ApeX Protocol-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on ApeX Protocol (APEX)

ApeX Protocol is a permissionless and non-custodial derivatives decentralised exchange, operating on an order book model and delivering USDC and USDT cross-margined perpetual contracts with up to 50x leverage, instant settlement and low fees.

ApeX Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja ApeX Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista APEX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue ApeX Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään ApeX Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

ApeX Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ApeX Protocol (APEX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ApeX Protocol (APEX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ApeX Protocol-rahakkeelle.

Tarkista ApeX Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

ApeX Protocol (APEX) -rahakkeen tokenomiikka

ApeX Protocol (APEX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää APEX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

ApeX Protocol (APEX) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa ApeX Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa ApeX Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

APEX paikallisiin valuuttoihin

1 ApeX Protocol(APEX) - VND
8,636.583
1 ApeX Protocol(APEX) - AUD
A$0.50871
1 ApeX Protocol(APEX) - GBP
0.242868
1 ApeX Protocol(APEX) - EUR
0.282252
1 ApeX Protocol(APEX) - USD
$0.3282
1 ApeX Protocol(APEX) - MYR
RM1.385004
1 ApeX Protocol(APEX) - TRY
13.433226
1 ApeX Protocol(APEX) - JPY
¥48.5736
1 ApeX Protocol(APEX) - ARS
ARS$431.274492
1 ApeX Protocol(APEX) - RUB
26.443074
1 ApeX Protocol(APEX) - INR
28.645296
1 ApeX Protocol(APEX) - IDR
Rp5,380.327008
1 ApeX Protocol(APEX) - KRW
459.663792
1 ApeX Protocol(APEX) - PHP
18.763194
1 ApeX Protocol(APEX) - EGP
￡E.15.911136
1 ApeX Protocol(APEX) - BRL
R$1.798536
1 ApeX Protocol(APEX) - CAD
C$0.456198
1 ApeX Protocol(APEX) - BDT
39.915684
1 ApeX Protocol(APEX) - NGN
504.144738
1 ApeX Protocol(APEX) - COP
$1,323.38445
1 ApeX Protocol(APEX) - ZAR
R.5.818986
1 ApeX Protocol(APEX) - UAH
13.515276
1 ApeX Protocol(APEX) - VES
Bs44.9634
1 ApeX Protocol(APEX) - CLP
$318.354
1 ApeX Protocol(APEX) - PKR
Rs92.526144
1 ApeX Protocol(APEX) - KZT
176.354988
1 ApeX Protocol(APEX) - THB
฿10.719012
1 ApeX Protocol(APEX) - TWD
NT$10.0101
1 ApeX Protocol(APEX) - AED
د.إ1.204494
1 ApeX Protocol(APEX) - CHF
Fr0.26256
1 ApeX Protocol(APEX) - HKD
HK$2.563242
1 ApeX Protocol(APEX) - AMD
֏125.60214
1 ApeX Protocol(APEX) - MAD
.د.م2.957082
1 ApeX Protocol(APEX) - MXN
$6.157032
1 ApeX Protocol(APEX) - SAR
ريال1.23075
1 ApeX Protocol(APEX) - PLN
1.201212
1 ApeX Protocol(APEX) - RON
лв1.42767
1 ApeX Protocol(APEX) - SEK
kr3.157284
1 ApeX Protocol(APEX) - BGN
лв0.551376
1 ApeX Protocol(APEX) - HUF
Ft112.090146
1 ApeX Protocol(APEX) - CZK
6.947994
1 ApeX Protocol(APEX) - KWD
د.ك0.100101
1 ApeX Protocol(APEX) - ILS
1.119162
1 ApeX Protocol(APEX) - AOA
Kz300.824838
1 ApeX Protocol(APEX) - BHD
.د.ب0.1237314
1 ApeX Protocol(APEX) - BMD
$0.3282
1 ApeX Protocol(APEX) - DKK
kr2.110326
1 ApeX Protocol(APEX) - HNL
L8.628378
1 ApeX Protocol(APEX) - MUR
15.008586
1 ApeX Protocol(APEX) - NAD
$5.799294
1 ApeX Protocol(APEX) - NOK
kr3.341076
1 ApeX Protocol(APEX) - NZD
$0.561222
1 ApeX Protocol(APEX) - PAB
B/.0.3282
1 ApeX Protocol(APEX) - PGK
K1.358748
1 ApeX Protocol(APEX) - QAR
ر.ق1.194648
1 ApeX Protocol(APEX) - RSD
дин.33.121944

ApeX Protocol-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton ApeX Protocol toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen ApeX Protocol-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ApeX Protocol”

Paljonko ApeX Protocol (APEX) on arvoltaan tänään?
APEX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.3282 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on APEX-USD-parin nykyinen hinta?
APEX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.3282. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ApeX Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen APEX markkina-arvo on $ 40.33M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on APEX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
APEX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 122.87M USD.
Mikä oli APEX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
APEX saavutti ATH-hinnaksi 3.8325250957583354 USD.
Mikä oli APEX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
APEX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.11245349995021983 USD.
Mikä on APEX-rahakkeen treidausvolyymi?
APEX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 61.76K USD.
Nouseeko APEX tänä vuonna korkeammalle?
APEX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso APEX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:44:22 (UTC+8)

ApeX Protocol (APEX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

APEX-USD-laskin

Summa

APEX
APEX
USD
USD

1 APEX = 0.3282 USD

Treidaa APEX-rahaketta

APEXUSDT
$0.3282
$0.3282$0.3282
-2.78%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu