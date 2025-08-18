ApeX Protocol (APEX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.3282. Viimeisen 24 tunnin aikana APEX on vaihdellut alimmillaan $ 0.3193 ja korkeimmillaan $ 0.3407 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. APEX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.8325250957583354, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.11245349995021983.
Lyhyen aikavälin tuloksissa APEX on muuttunut -1.62% viimeisen tunnin aikana, -2.92% 24 tunnin aikana ja -0.67% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
ApeX Protocol (APEX) -rahakkeen markkinatiedot
No.653
$ 40.33M
$ 61.76K
$ 164.10M
122.87M
500,000,000
499,999,990
24.57%
ETH
ApeX Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 40.33M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 61.76K. APEX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 122.87M ja sen kokonaistarjonta on 499999990. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 164.10M.
ApeX Protocol (APEX) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän ApeX Protocol-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.009872
-2.92%
30 päivää
$ +0.0298
+9.98%
60 päivää
$ +0.1793
+120.41%
90 päivää
$ -0.0028
-0.85%
ApeX Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään APEX-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.009872 (-2.92%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
ApeX Protocol 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0298 (+9.98%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
ApeX Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, APEX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.1793 (+120.41%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
ApeX Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0028 (-0.85%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle ApeX Protocol (APEX)?
ApeX Protocol is a permissionless and non-custodial derivatives decentralised exchange, operating on an order book model and delivering USDC and USDT cross-margined perpetual contracts with up to 50x leverage, instant settlement and low fees.
ApeX Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja ApeX Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista APEX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue ApeX Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään ApeX Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
ApeX Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon ApeX Protocol (APEX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ApeX Protocol (APEX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ApeX Protocol-rahakkeelle.
ApeX Protocol (APEX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää APEX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
