ApeX Protocol (APEX) -rahakkeen tiedot ApeX Protocol is a permissionless and non-custodial derivatives decentralised exchange, operating on an order book model and delivering USDC and USDT cross-margined perpetual contracts with up to 50x leverage, instant settlement and low fees. Virallinen verkkosivusto: https://apex.exchange/ Valkoinen paperi: https://apex-pro.gitbook.io/apex-pro Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x52A8845DF664D76C69d2EEa607CD793565aF42B8 Osta APEX-rahaketta nyt!

ApeX Protocol (APEX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu ApeX Protocol (APEX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 40.95M $ 40.95M $ 40.95M Kokonaistarjonta: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 122.87M $ 122.87M $ 122.87M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 166.65M $ 166.65M $ 166.65M Kaikkien aikojen korkein: $ 3.95 $ 3.95 $ 3.95 Kaikkien aikojen alin: $ 0.11245349995021983 $ 0.11245349995021983 $ 0.11245349995021983 Nykyinen hinta: $ 0.3333 $ 0.3333 $ 0.3333 Lue lisää ApeX Protocol (APEX) -rahakkeen hinnasta

ApeX Protocol (APEX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset ApeX Protocol (APEX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä APEX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta APEX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät APEX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu APEX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

