ApeX Protocol is a permissionless and non-custodial derivatives decentralised exchange, operating on an order book model and delivering USDC and USDT cross-margined perpetual contracts with up to 50x leverage, instant settlement and low fees.

SijoitusNo.694

Markkina-arvo$0,00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0,00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)2,90%

Kierrossa oleva tarjonta127 469 089

Enimmäistarjonta500 000 000

Kokonaistarjonta499 999 990

Kierrossa oleva määrä0.2549%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta3.8325250957583354,2024-03-27

Alin hinta0.11245349995021983,2023-10-20

Julkinen lohkoketjuETH

JohdantoApeX Protocol is a permissionless and non-custodial derivatives decentralised exchange, operating on an order book model and delivering USDC and USDT cross-margined perpetual contracts with up to 50x leverage, instant settlement and low fees.

Sektori

Sosiaalinen media

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

APEX/USDT
ApeX Protocol
----
--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (APEX)
--
24 h:n summa (USDT)
--
