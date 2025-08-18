Lisätietoja AO-rahakkeesta

AO-logo

AO – hinta (AO)

1AO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$11.9
$11.9$11.9
+0.33%1D
USD
Reaaliaikainen AO (AO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:35:39 (UTC+8)

AO (AO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 11.55
$ 11.55$ 11.55
24 h:n matalin
$ 12.1
$ 12.1$ 12.1
24 h:n korkein

$ 11.55
$ 11.55$ 11.55

$ 12.1
$ 12.1$ 12.1

$ 25.45199751730859
$ 25.45199751730859$ 25.45199751730859

$ 10.836269430347123
$ 10.836269430347123$ 10.836269430347123

0.00%

+0.33%

-10.05%

-10.05%

AO (AO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 11.91. Viimeisen 24 tunnin aikana AO on vaihdellut alimmillaan $ 11.55 ja korkeimmillaan $ 12.1 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 25.45199751730859, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 10.836269430347123.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AO on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, +0.33% 24 tunnin aikana ja -10.05% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

AO (AO) -rahakkeen markkinatiedot

No.631

$ 41.87M
$ 41.87M$ 41.87M

$ 64.83K
$ 64.83K$ 64.83K

$ 250.11M
$ 250.11M$ 250.11M

3.52M
3.52M 3.52M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

3,515,928.17
3,515,928.17 3,515,928.17

16.74%

AO

AO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 41.87M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 64.83K. AO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.52M ja sen kokonaistarjonta on 3515928.17. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 250.11M.

AO (AO) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän AO-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0391+0.33%
30 päivää$ -5.29-30.76%
60 päivää$ -2.07-14.81%
90 päivää$ -0.75-5.93%
AO-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään AO-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0391 (+0.33%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

AO 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -5.29 (-30.76%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

AO-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, AO-rahakkeiden hinta muuttui $ -2.07 (-14.81%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

AO-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.75 (-5.93%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle AO (AO)?

Tarkista AO-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on AO (AO)

Unlike existing decentralized compute systems, AO supports computation without protocol-enforced limitations on size and form while maintaining the network's verifiability and trust minimization. AO achieves this acting as a single, unified computing environment hosted on a heterogeneous set of nodes in a distributed network. It is designed to support an arbitrary number of parallel processes, coordinating through an open message-passing layer. This standard connects independently operating processes into a cohesive 'web'—much like websites on independent servers form a unified experience through hyperlinks.

AO on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja AO-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista AO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue AO-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään AO-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

AO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon AO (AO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko AO (AO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita AO-rahakkeelle.

Tarkista AO-rahakkeen hintaennuste nyt!

AO (AO) -rahakkeen tokenomiikka

AO (AO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

AO (AO) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa AO:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa AO MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

AO paikallisiin valuuttoihin

1 AO(AO) - VND
313,411.65
1 AO(AO) - AUD
A$18.4605
1 AO(AO) - GBP
8.8134
1 AO(AO) - EUR
10.2426
1 AO(AO) - USD
$11.91
1 AO(AO) - MYR
RM50.2602
1 AO(AO) - TRY
487.4763
1 AO(AO) - JPY
¥1,762.68
1 AO(AO) - ARS
ARS$15,650.4546
1 AO(AO) - RUB
959.7078
1 AO(AO) - INR
1,039.8621
1 AO(AO) - IDR
Rp195,245.8704
1 AO(AO) - KRW
16,680.6696
1 AO(AO) - PHP
680.8947
1 AO(AO) - EGP
￡E.577.3968
1 AO(AO) - BRL
R$65.1477
1 AO(AO) - CAD
C$16.4358
1 AO(AO) - BDT
1,448.4942
1 AO(AO) - NGN
18,294.8319
1 AO(AO) - COP
$48,024.0975
1 AO(AO) - ZAR
R.211.2834
1 AO(AO) - UAH
490.4538
1 AO(AO) - VES
Bs1,631.67
1 AO(AO) - CLP
$11,552.7
1 AO(AO) - PKR
Rs3,357.6672
1 AO(AO) - KZT
6,399.7194
1 AO(AO) - THB
฿388.9806
1 AO(AO) - TWD
NT$363.255
1 AO(AO) - AED
د.إ43.7097
1 AO(AO) - CHF
Fr9.528
1 AO(AO) - HKD
HK$93.0171
1 AO(AO) - AMD
֏4,557.957
1 AO(AO) - MAD
.د.م107.3091
1 AO(AO) - MXN
$223.4316
1 AO(AO) - SAR
ريال44.6625
1 AO(AO) - PLN
43.5906
1 AO(AO) - RON
лв51.8085
1 AO(AO) - SEK
kr114.5742
1 AO(AO) - BGN
лв20.0088
1 AO(AO) - HUF
Ft4,066.1931
1 AO(AO) - CZK
252.0156
1 AO(AO) - KWD
د.ك3.63255
1 AO(AO) - ILS
40.6131
1 AO(AO) - AOA
Kz10,916.5869
1 AO(AO) - BHD
.د.ب4.49007
1 AO(AO) - BMD
$11.91
1 AO(AO) - DKK
kr76.4622
1 AO(AO) - HNL
L313.1139
1 AO(AO) - MUR
544.6443
1 AO(AO) - NAD
$210.4497
1 AO(AO) - NOK
kr121.2438
1 AO(AO) - NZD
$20.3661
1 AO(AO) - PAB
B/.11.91
1 AO(AO) - PGK
K49.3074
1 AO(AO) - QAR
ر.ق43.3524
1 AO(AO) - RSD
дин.1,201.9572

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton AO toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”AO”

Paljonko AO (AO) on arvoltaan tänään?
AO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 11.91 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AO-USD-parin nykyinen hinta?
AO -USD-parin nykyinen hinta on $ 11.91. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on AO-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AO markkina-arvo on $ 41.87M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.52M USD.
Mikä oli AO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AO saavutti ATH-hinnaksi 25.45199751730859 USD.
Mikä oli AO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AO-rahakkeen ATL-hinta oli 10.836269430347123 USD.
Mikä on AO-rahakkeen treidausvolyymi?
AO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 64.83K USD.
Nouseeko AO tänä vuonna korkeammalle?
AO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:35:39 (UTC+8)

