Unlike existing decentralized compute systems, AO supports computation without protocol-enforced limitations on size and form while maintaining the network's verifiability and trust minimization. AO achieves this acting as a single, unified computing environment hosted on a heterogeneous set of nodes in a distributed network. It is designed to support an arbitrary number of parallel processes, coordinating through an open message-passing layer. This standard connects independently operating processes into a cohesive 'web'—much like websites on independent servers form a unified experience through hyperlinks.

