Amnis Finance (AMI) -rahakkeen tiedot As a Top 1 Liquid Staking on Aptos, Amnis Finance introduces a secure and innovative liquid staking protocol that empowers APTOS users maximum returns on their APT tokens staked while unlocking their liquidity. Virallinen verkkosivusto: https://amnis.finance/ Valkoinen paperi: https://docs.amnis.finance/ Block Explorer: https://explorer.aptoslabs.com/fungible_asset/0xb36527754eb54d7ff55daf13bcb54b42b88ec484bd6f0e3b2e0d1db169de6451?network=mainnet Osta AMI-rahaketta nyt!

Amnis Finance (AMI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Amnis Finance (AMI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 87.31M $ 87.31M $ 87.31M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.14315 $ 0.14315 $ 0.14315 Kaikkien aikojen alin: $ 0.03606617548471026 $ 0.03606617548471026 $ 0.03606617548471026 Nykyinen hinta: $ 0.08731 $ 0.08731 $ 0.08731 Lue lisää Amnis Finance (AMI) -rahakkeen hinnasta

Amnis Finance (AMI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Amnis Finance (AMI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä AMI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AMI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät AMI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AMI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka AMI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Amnis Finance (AMI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita AMI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan AMI-rahakkeita MEXCistä nyt!

Amnis Finance (AMI) -rahakkeen hintahistoria AMI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu AMI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

AMI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne AMI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AMI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso AMI-rahakkeen hintaennuste nyt!

