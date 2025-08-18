Lisätietoja AMI-rahakkeesta

AMI-rahakkeen hintatiedot

AMI-rahakkeen valkoinen paperi

AMI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

AMI-rahakkeen tokenomiikka

AMI-rahakkeen hintaennuste

AMI-rahakkeen historia

AMI-osto-opas

AMI/fiat-valuuttamuunnin

AMI-rahakkeen spot

AMI-rahakkeen USDT-M-futuurit

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Amnis Finance-logo

Amnis Finance – hinta (AMI)

1AMI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.08554
$0.08554$0.08554
+1.38%1D
USD
Reaaliaikainen Amnis Finance (AMI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:55:23 (UTC+8)

Amnis Finance (AMI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.08403
$ 0.08403$ 0.08403
24 h:n matalin
$ 0.0878
$ 0.0878$ 0.0878
24 h:n korkein

$ 0.08403
$ 0.08403$ 0.08403

$ 0.0878
$ 0.0878$ 0.0878

$ 0.1417319144654527
$ 0.1417319144654527$ 0.1417319144654527

$ 0.03606617548471026
$ 0.03606617548471026$ 0.03606617548471026

+0.42%

+1.38%

-9.02%

-9.02%

Amnis Finance (AMI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.08556. Viimeisen 24 tunnin aikana AMI on vaihdellut alimmillaan $ 0.08403 ja korkeimmillaan $ 0.0878 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AMI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.1417319144654527, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.03606617548471026.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AMI on muuttunut +0.42% viimeisen tunnin aikana, +1.38% 24 tunnin aikana ja -9.02% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Amnis Finance (AMI) -rahakkeen markkinatiedot

No.3803

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 61.78K
$ 61.78K$ 61.78K

$ 85.56M
$ 85.56M$ 85.56M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

APTOS

Amnis Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 61.78K. AMI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 85.56M.

Amnis Finance (AMI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Amnis Finance-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0011644+1.38%
30 päivää$ -0.04146-32.65%
60 päivää$ +0.0167+24.25%
90 päivää$ +0.00981+12.95%
Amnis Finance-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään AMI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0011644 (+1.38%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Amnis Finance 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.04146 (-32.65%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Amnis Finance-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, AMI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0167 (+24.25%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Amnis Finance-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.00981 (+12.95%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Amnis Finance (AMI)?

Tarkista Amnis Finance-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Amnis Finance (AMI)

As a Top 1 Liquid Staking on Aptos, Amnis Finance introduces a secure and innovative liquid staking protocol that empowers APTOS users maximum returns on their APT tokens staked while unlocking their liquidity.

Amnis Finance on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Amnis Finance-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista AMI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Amnis Finance-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Amnis Finance-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Amnis Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Amnis Finance (AMI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Amnis Finance (AMI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Amnis Finance-rahakkeelle.

Tarkista Amnis Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

Amnis Finance (AMI) -rahakkeen tokenomiikka

Amnis Finance (AMI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AMI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Amnis Finance (AMI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Amnis Finance:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Amnis Finance MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

AMI paikallisiin valuuttoihin

1 Amnis Finance(AMI) - VND
2,251.5114
1 Amnis Finance(AMI) - AUD
A$0.132618
1 Amnis Finance(AMI) - GBP
0.0633144
1 Amnis Finance(AMI) - EUR
0.0735816
1 Amnis Finance(AMI) - USD
$0.08556
1 Amnis Finance(AMI) - MYR
RM0.3610632
1 Amnis Finance(AMI) - TRY
3.5019708
1 Amnis Finance(AMI) - JPY
¥12.66288
1 Amnis Finance(AMI) - ARS
ARS$112.4309736
1 Amnis Finance(AMI) - RUB
6.8935692
1 Amnis Finance(AMI) - INR
7.4685324
1 Amnis Finance(AMI) - IDR
Rp1,402.6227264
1 Amnis Finance(AMI) - KRW
119.8319136
1 Amnis Finance(AMI) - PHP
4.8923208
1 Amnis Finance(AMI) - EGP
￡E.4.1479488
1 Amnis Finance(AMI) - BRL
R$0.4680132
1 Amnis Finance(AMI) - CAD
C$0.1189284
1 Amnis Finance(AMI) - BDT
10.4058072
1 Amnis Finance(AMI) - NGN
131.6306376
1 Amnis Finance(AMI) - COP
$344.99931
1 Amnis Finance(AMI) - ZAR
R.1.5161232
1 Amnis Finance(AMI) - UAH
3.5233608
1 Amnis Finance(AMI) - VES
Bs11.72172
1 Amnis Finance(AMI) - CLP
$82.9932
1 Amnis Finance(AMI) - PKR
Rs24.1210752
1 Amnis Finance(AMI) - KZT
45.9748104
1 Amnis Finance(AMI) - THB
฿2.7918228
1 Amnis Finance(AMI) - TWD
NT$2.6121468
1 Amnis Finance(AMI) - AED
د.إ0.3140052
1 Amnis Finance(AMI) - CHF
Fr0.068448
1 Amnis Finance(AMI) - HKD
HK$0.6682236
1 Amnis Finance(AMI) - AMD
֏32.743812
1 Amnis Finance(AMI) - MAD
.د.م0.7708956
1 Amnis Finance(AMI) - MXN
$1.60425
1 Amnis Finance(AMI) - SAR
ريال0.32085
1 Amnis Finance(AMI) - PLN
0.3131496
1 Amnis Finance(AMI) - RON
лв0.372186
1 Amnis Finance(AMI) - SEK
kr0.8230872
1 Amnis Finance(AMI) - BGN
лв0.1437408
1 Amnis Finance(AMI) - HUF
Ft29.2213068
1 Amnis Finance(AMI) - CZK
1.8113052
1 Amnis Finance(AMI) - KWD
د.ك0.0260958
1 Amnis Finance(AMI) - ILS
0.2917596
1 Amnis Finance(AMI) - AOA
Kz78.4234404
1 Amnis Finance(AMI) - BHD
.د.ب0.03225612
1 Amnis Finance(AMI) - BMD
$0.08556
1 Amnis Finance(AMI) - DKK
kr0.5501508
1 Amnis Finance(AMI) - HNL
L2.2493724
1 Amnis Finance(AMI) - MUR
3.9126588
1 Amnis Finance(AMI) - NAD
$1.5161232
1 Amnis Finance(AMI) - NOK
kr0.8701452
1 Amnis Finance(AMI) - NZD
$0.1463076
1 Amnis Finance(AMI) - PAB
B/.0.08556
1 Amnis Finance(AMI) - PGK
K0.3542184
1 Amnis Finance(AMI) - QAR
ر.ق0.3114384
1 Amnis Finance(AMI) - RSD
дин.8.637282

Amnis Finance-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Amnis Finance toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Amnis Finance-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Amnis Finance”

Paljonko Amnis Finance (AMI) on arvoltaan tänään?
AMI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.08556 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AMI-USD-parin nykyinen hinta?
AMI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.08556. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Amnis Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AMI markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AMI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AMI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli AMI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AMI saavutti ATH-hinnaksi 0.1417319144654527 USD.
Mikä oli AMI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AMI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.03606617548471026 USD.
Mikä on AMI-rahakkeen treidausvolyymi?
AMI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 61.78K USD.
Nouseeko AMI tänä vuonna korkeammalle?
AMI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AMI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:55:23 (UTC+8)

Amnis Finance (AMI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

AMI-USD-laskin

Summa

AMI
AMI
USD
USD

1 AMI = 0.08556 USD

Treidaa AMI-rahaketta

AMIUSDT
$0.08554
$0.08554$0.08554
+1.47%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu