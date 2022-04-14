ALI (ALI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu ALI (ALI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

ALI (ALI) -rahakkeen tiedot The AI Protocol utilizes the ALI Token (ALI) Utility Token. The ALI Utility Token is the native ERC-20 Utility Token of the AI Protocol and the decentralized applications built on it. The ALI Utility Token regulates, incentivizes, and rewards the various participants of the AI Protocol. Virallinen verkkosivusto: https://ALIagents.ai Valkoinen paperi: https://docs.aiprotocol.info Block Explorer: https://solscan.io/token/9wvorGtBJ8gyLorFTmwXWcymPoGVUBn6MRzHwFpCdCeC Osta ALI-rahaketta nyt!

ALI (ALI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu ALI (ALI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 66.11M $ 66.11M $ 66.11M Kokonaistarjonta: $ 9.87B $ 9.87B $ 9.87B Kierrossa oleva tarjonta: $ 9.12B $ 9.12B $ 9.12B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 71.56M $ 71.56M $ 71.56M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.07 $ 0.07 $ 0.07 Kaikkien aikojen alin: $ 0.003542584957855994 $ 0.003542584957855994 $ 0.003542584957855994 Nykyinen hinta: $ 0.00725 $ 0.00725 $ 0.00725 Lue lisää ALI (ALI) -rahakkeen hinnasta

ALI (ALI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset ALI (ALI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ALI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ALI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ALI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ALI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ALI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään ALI (ALI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ALI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ALI-rahakkeita MEXCistä nyt!

ALI (ALI) -rahakkeen hintahistoria ALI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ALI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ALI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ALI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ALI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ALI-rahakkeen hintaennuste nyt!

