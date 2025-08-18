ALI (ALI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00649. Viimeisen 24 tunnin aikana ALI on vaihdellut alimmillaan $ 0.00619 ja korkeimmillaan $ 0.00684 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ALI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.19778989546371206, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.003542584957855994.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ALI on muuttunut +0.62% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -3.86% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
ALI (ALI) -rahakkeen markkinatiedot
No.534
$ 59.18M
$ 59.18M$ 59.18M
$ 8.50K
$ 8.50K$ 8.50K
$ 64.06M
$ 64.06M$ 64.06M
9.12B
9.12B 9.12B
9,870,903,732.81426
9,870,903,732.81426 9,870,903,732.81426
9,870,903,732.81426
9,870,903,732.81426 9,870,903,732.81426
92.37%
ETH
ALI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 59.18M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 8.50K. ALI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.12B ja sen kokonaistarjonta on 9870903732.81426. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 64.06M.
ALI (ALI) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän ALI-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ 0
0.00%
30 päivää
$ -0.00041
-5.95%
60 päivää
$ +0.00264
+68.57%
90 päivää
$ +0.00034
+5.52%
ALI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään ALI-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
ALI 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00041 (-5.95%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
ALI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ALI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00264 (+68.57%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
ALI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.00034 (+5.52%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle ALI (ALI)?
The AI Protocol utilizes the ALI Token (ALI) Utility Token. The ALI Utility Token is the native ERC-20 Utility Token of the AI Protocol and the decentralized applications built on it. The ALI Utility Token regulates, incentivizes, and rewards the various participants of the AI Protocol.
ALI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja ALI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista ALI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue ALI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään ALI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
ALI-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon ALI (ALI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ALI (ALI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ALI-rahakkeelle.
ALI (ALI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ALI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
ALI (ALI) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa ALI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa ALI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.