Infinity Ground (AIN) -rahakkeen tiedot Infinity Ground is the leading Blockchain Infrastructure for Vibe Coders, creating an agent-driven development environment free from centralized limitations. Built on three core pillars: the First Decentralized Agentic IDE enabling anyone to build DApps—games, social apps, DeFi applications—without coding, using only natural language; an AI App Store for publishing and monetizing creations; and ING Network, a scalable public chain designed specifically for vibe coders. Virallinen verkkosivusto: https://www.infinityg.ai/ Valkoinen paperi: https://infinity-ground.gitbook.io/whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/address/0x9558a9254890B2A8B057a789F413631B9084f4a3#code Osta AIN-rahaketta nyt!

Infinity Ground (AIN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Infinity Ground (AIN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 15.87M $ 15.87M $ 15.87M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 185.30M $ 185.30M $ 185.30M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 85.62M $ 85.62M $ 85.62M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.21594 $ 0.21594 $ 0.21594 Kaikkien aikojen alin: $ 0.022426215747106595 $ 0.022426215747106595 $ 0.022426215747106595 Nykyinen hinta: $ 0.08562 $ 0.08562 $ 0.08562 Lue lisää Infinity Ground (AIN) -rahakkeen hinnasta

Infinity Ground (AIN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Infinity Ground (AIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä AIN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AIN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät AIN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AIN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka AIN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Infinity Ground (AIN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita AIN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan AIN-rahakkeita MEXCistä nyt!

Infinity Ground (AIN) -rahakkeen hintahistoria AIN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu AIN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

AIN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne AIN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AIN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso AIN-rahakkeen hintaennuste nyt!

