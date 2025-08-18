Infinity Ground (AIN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.08694. Viimeisen 24 tunnin aikana AIN on vaihdellut alimmillaan $ 0.08535 ja korkeimmillaan $ 0.09068 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.20567862298018846, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.022426215747106595.
Lyhyen aikavälin tuloksissa AIN on muuttunut +1.25% viimeisen tunnin aikana, -0.08% 24 tunnin aikana ja -23.51% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Infinity Ground (AIN) -rahakkeen markkinatiedot
No.966
$ 16.11M
$ 16.11M
$ 136.23K
$ 136.23K
$ 86.94M
$ 86.94M
185.30M
185.30M
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
18.53%
BSC
Infinity Ground-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 16.11M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 136.23K. AIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 185.30M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 86.94M.
Infinity Ground is the leading Blockchain Infrastructure for Vibe Coders, creating an agent-driven development environment free from centralized limitations. Built on three core pillars: the First Decentralized Agentic IDE enabling anyone to build DApps—games, social apps, DeFi applications—without coding, using only natural language; an AI App Store for publishing and monetizing creations; and ING Network, a scalable public chain designed specifically for vibe coders.
Infinity Ground-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Infinity Ground (AIN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Infinity Ground (AIN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Infinity Ground-rahakkeelle.
Infinity Ground (AIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AIN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
