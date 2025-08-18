Lisätietoja AIN-rahakkeesta

AIN-rahakkeen hintatiedot

AIN-rahakkeen valkoinen paperi

AIN-rahakkeen virallinen verkkosivusto

AIN-rahakkeen tokenomiikka

AIN-rahakkeen hintaennuste

AIN-rahakkeen historia

AIN-osto-opas

AIN/fiat-valuuttamuunnin

AIN-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Infinity Ground-logo

Infinity Ground – hinta (AIN)

1AIN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.08694
$0.08694$0.08694
-0.08%1D
USD
Reaaliaikainen Infinity Ground (AIN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:33:41 (UTC+8)

Infinity Ground (AIN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.08535
$ 0.08535$ 0.08535
24 h:n matalin
$ 0.09068
$ 0.09068$ 0.09068
24 h:n korkein

$ 0.08535
$ 0.08535$ 0.08535

$ 0.09068
$ 0.09068$ 0.09068

$ 0.20567862298018846
$ 0.20567862298018846$ 0.20567862298018846

$ 0.022426215747106595
$ 0.022426215747106595$ 0.022426215747106595

+1.25%

-0.08%

-23.51%

-23.51%

Infinity Ground (AIN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.08694. Viimeisen 24 tunnin aikana AIN on vaihdellut alimmillaan $ 0.08535 ja korkeimmillaan $ 0.09068 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.20567862298018846, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.022426215747106595.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AIN on muuttunut +1.25% viimeisen tunnin aikana, -0.08% 24 tunnin aikana ja -23.51% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Infinity Ground (AIN) -rahakkeen markkinatiedot

No.966

$ 16.11M
$ 16.11M$ 16.11M

$ 136.23K
$ 136.23K$ 136.23K

$ 86.94M
$ 86.94M$ 86.94M

185.30M
185.30M 185.30M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

18.53%

BSC

Infinity Ground-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 16.11M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 136.23K. AIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 185.30M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 86.94M.

Infinity Ground (AIN) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Infinity Ground-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000696-0.08%
30 päivää$ -0.06094-41.21%
60 päivää$ +0.07194+479.60%
90 päivää$ +0.07194+479.60%
Infinity Ground-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään AIN-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000696 (-0.08%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Infinity Ground 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.06094 (-41.21%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Infinity Ground-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, AIN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.07194 (+479.60%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Infinity Ground-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.07194 (+479.60%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Infinity Ground (AIN)?

Tarkista Infinity Ground-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Infinity Ground (AIN)

Infinity Ground is the leading Blockchain Infrastructure for Vibe Coders, creating an agent-driven development environment free from centralized limitations. Built on three core pillars: the First Decentralized Agentic IDE enabling anyone to build DApps—games, social apps, DeFi applications—without coding, using only natural language; an AI App Store for publishing and monetizing creations; and ING Network, a scalable public chain designed specifically for vibe coders.

Infinity Ground on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Infinity Ground-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista AIN-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Infinity Ground-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Infinity Ground-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Infinity Ground-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Infinity Ground (AIN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Infinity Ground (AIN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Infinity Ground-rahakkeelle.

Tarkista Infinity Ground-rahakkeen hintaennuste nyt!

Infinity Ground (AIN) -rahakkeen tokenomiikka

Infinity Ground (AIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AIN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Infinity Ground (AIN) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Infinity Ground:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Infinity Ground MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

AIN paikallisiin valuuttoihin

1 Infinity Ground(AIN) - VND
2,287.8261
1 Infinity Ground(AIN) - AUD
A$0.134757
1 Infinity Ground(AIN) - GBP
0.0643356
1 Infinity Ground(AIN) - EUR
0.0747684
1 Infinity Ground(AIN) - USD
$0.08694
1 Infinity Ground(AIN) - MYR
RM0.3668868
1 Infinity Ground(AIN) - TRY
3.5584542
1 Infinity Ground(AIN) - JPY
¥12.86712
1 Infinity Ground(AIN) - ARS
ARS$114.2443764
1 Infinity Ground(AIN) - RUB
7.0056252
1 Infinity Ground(AIN) - INR
7.5907314
1 Infinity Ground(AIN) - IDR
Rp1,425.2456736
1 Infinity Ground(AIN) - KRW
121.7646864
1 Infinity Ground(AIN) - PHP
4.9703598
1 Infinity Ground(AIN) - EGP
￡E.4.2148512
1 Infinity Ground(AIN) - BRL
R$0.4755618
1 Infinity Ground(AIN) - CAD
C$0.1199772
1 Infinity Ground(AIN) - BDT
10.5736428
1 Infinity Ground(AIN) - NGN
133.5476646
1 Infinity Ground(AIN) - COP
$350.563815
1 Infinity Ground(AIN) - ZAR
R.1.5423156
1 Infinity Ground(AIN) - UAH
3.5801892
1 Infinity Ground(AIN) - VES
Bs11.91078
1 Infinity Ground(AIN) - CLP
$84.3318
1 Infinity Ground(AIN) - PKR
Rs24.5101248
1 Infinity Ground(AIN) - KZT
46.7163396
1 Infinity Ground(AIN) - THB
฿2.8394604
1 Infinity Ground(AIN) - TWD
NT$2.65167
1 Infinity Ground(AIN) - AED
د.إ0.3190698
1 Infinity Ground(AIN) - CHF
Fr0.069552
1 Infinity Ground(AIN) - HKD
HK$0.6790014
1 Infinity Ground(AIN) - AMD
֏33.271938
1 Infinity Ground(AIN) - MAD
.د.م0.7833294
1 Infinity Ground(AIN) - MXN
$1.6309944
1 Infinity Ground(AIN) - SAR
ريال0.326025
1 Infinity Ground(AIN) - PLN
0.3182004
1 Infinity Ground(AIN) - RON
лв0.378189
1 Infinity Ground(AIN) - SEK
kr0.8363628
1 Infinity Ground(AIN) - BGN
лв0.1460592
1 Infinity Ground(AIN) - HUF
Ft29.6821854
1 Infinity Ground(AIN) - CZK
1.8396504
1 Infinity Ground(AIN) - KWD
د.ك0.0265167
1 Infinity Ground(AIN) - ILS
0.2964654
1 Infinity Ground(AIN) - AOA
Kz79.6883346
1 Infinity Ground(AIN) - BHD
.د.ب0.03277638
1 Infinity Ground(AIN) - BMD
$0.08694
1 Infinity Ground(AIN) - DKK
kr0.5581548
1 Infinity Ground(AIN) - HNL
L2.2856526
1 Infinity Ground(AIN) - MUR
3.9757662
1 Infinity Ground(AIN) - NAD
$1.5362298
1 Infinity Ground(AIN) - NOK
kr0.8850492
1 Infinity Ground(AIN) - NZD
$0.1486674
1 Infinity Ground(AIN) - PAB
B/.0.08694
1 Infinity Ground(AIN) - PGK
K0.3599316
1 Infinity Ground(AIN) - QAR
ر.ق0.3164616
1 Infinity Ground(AIN) - RSD
дин.8.7739848

Infinity Ground-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Infinity Ground toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Infinity Ground-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Infinity Ground”

Paljonko Infinity Ground (AIN) on arvoltaan tänään?
AIN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.08694 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AIN-USD-parin nykyinen hinta?
AIN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.08694. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Infinity Ground-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AIN markkina-arvo on $ 16.11M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 185.30M USD.
Mikä oli AIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AIN saavutti ATH-hinnaksi 0.20567862298018846 USD.
Mikä oli AIN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AIN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.022426215747106595 USD.
Mikä on AIN-rahakkeen treidausvolyymi?
AIN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 136.23K USD.
Nouseeko AIN tänä vuonna korkeammalle?
AIN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AIN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:33:41 (UTC+8)

Infinity Ground (AIN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

AIN-USD-laskin

Summa

AIN
AIN
USD
USD

1 AIN = 0.08694 USD

Treidaa AIN-rahaketta

AINUSDT
$0.08694
$0.08694$0.08694
0.00%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu