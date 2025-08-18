Lisätietoja AIC-rahakkeesta

AIC-rahakkeen hintatiedot

AIC-rahakkeen valkoinen paperi

AIC-rahakkeen virallinen verkkosivusto

AIC-rahakkeen tokenomiikka

AIC-rahakkeen hintaennuste

AIC-rahakkeen historia

AIC-osto-opas

AIC/fiat-valuuttamuunnin

AIC-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

AI COMPANIONS-logo

AI COMPANIONS – hinta (AIC)

1AIC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.158687
$0.158687$0.158687
-0.04%1D
USD
Reaaliaikainen AI COMPANIONS (AIC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:33:04 (UTC+8)

AI COMPANIONS (AIC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.144
$ 0.144$ 0.144
24 h:n matalin
$ 0.169999
$ 0.169999$ 0.169999
24 h:n korkein

$ 0.144
$ 0.144$ 0.144

$ 0.169999
$ 0.169999$ 0.169999

$ 0.5478231444168127
$ 0.5478231444168127$ 0.5478231444168127

$ 0.017493720608467617
$ 0.017493720608467617$ 0.017493720608467617

+0.29%

-0.04%

-11.35%

-11.35%

AI COMPANIONS (AIC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.158686. Viimeisen 24 tunnin aikana AIC on vaihdellut alimmillaan $ 0.144 ja korkeimmillaan $ 0.169999 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AIC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.5478231444168127, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.017493720608467617.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AIC on muuttunut +0.29% viimeisen tunnin aikana, -0.04% 24 tunnin aikana ja -11.35% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

AI COMPANIONS (AIC) -rahakkeen markkinatiedot

No.355

$ 119.01M
$ 119.01M$ 119.01M

$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M

$ 158.69M
$ 158.69M$ 158.69M

750.00M
750.00M 750.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

AI COMPANIONS-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 119.01M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.25M. AIC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 750.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 158.69M.

AI COMPANIONS (AIC) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän AI COMPANIONS-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000635-0.04%
30 päivää$ +0.053593+50.99%
60 päivää$ +0.084777+114.70%
90 päivää$ +0.026967+20.47%
AI COMPANIONS-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään AIC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000635 (-0.04%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

AI COMPANIONS 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.053593 (+50.99%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

AI COMPANIONS-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, AIC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.084777 (+114.70%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

AI COMPANIONS-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.026967 (+20.47%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle AI COMPANIONS (AIC)?

Tarkista AI COMPANIONS-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on AI COMPANIONS (AIC)

AI Companions ($AIC) is pioneering the next generation of digital relationships by combining AI, VR, AR, and blockchain technologies. Our platform allows users to create deeply personalized, immersive virtual companions that evolve and grow with them. Backed by a robust ecosystem and $AIC token, AI Companions is set to redefine how people connect in the digital age, offering a transformative experience in virtual companionshi.

AI COMPANIONS on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja AI COMPANIONS-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista AIC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue AI COMPANIONS-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään AI COMPANIONS-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

AI COMPANIONS-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon AI COMPANIONS (AIC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko AI COMPANIONS (AIC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita AI COMPANIONS-rahakkeelle.

Tarkista AI COMPANIONS-rahakkeen hintaennuste nyt!

AI COMPANIONS (AIC) -rahakkeen tokenomiikka

AI COMPANIONS (AIC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AIC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

AI COMPANIONS (AIC) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa AI COMPANIONS:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa AI COMPANIONS MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

AIC paikallisiin valuuttoihin

1 AI COMPANIONS(AIC) - VND
4,175.82209
1 AI COMPANIONS(AIC) - AUD
A$0.2459633
1 AI COMPANIONS(AIC) - GBP
0.11742764
1 AI COMPANIONS(AIC) - EUR
0.13646996
1 AI COMPANIONS(AIC) - USD
$0.158686
1 AI COMPANIONS(AIC) - MYR
RM0.66965492
1 AI COMPANIONS(AIC) - TRY
6.49501798
1 AI COMPANIONS(AIC) - JPY
¥23.485528
1 AI COMPANIONS(AIC) - ARS
ARS$208.52292516
1 AI COMPANIONS(AIC) - RUB
12.78691788
1 AI COMPANIONS(AIC) - INR
13.85487466
1 AI COMPANIONS(AIC) - IDR
Rp2,601.40941984
1 AI COMPANIONS(AIC) - KRW
222.24926416
1 AI COMPANIONS(AIC) - PHP
9.07207862
1 AI COMPANIONS(AIC) - EGP
￡E.7.69309728
1 AI COMPANIONS(AIC) - BRL
R$0.86801242
1 AI COMPANIONS(AIC) - CAD
C$0.21898668
1 AI COMPANIONS(AIC) - BDT
19.29939132
1 AI COMPANIONS(AIC) - NGN
243.75597774
1 AI COMPANIONS(AIC) - COP
$639.8616235
1 AI COMPANIONS(AIC) - ZAR
R.2.81508964
1 AI COMPANIONS(AIC) - UAH
6.53468948
1 AI COMPANIONS(AIC) - VES
Bs21.739982
1 AI COMPANIONS(AIC) - CLP
$153.92542
1 AI COMPANIONS(AIC) - PKR
Rs44.73675712
1 AI COMPANIONS(AIC) - KZT
85.26833524
1 AI COMPANIONS(AIC) - THB
฿5.18268476
1 AI COMPANIONS(AIC) - TWD
NT$4.839923
1 AI COMPANIONS(AIC) - AED
د.إ0.58237762
1 AI COMPANIONS(AIC) - CHF
Fr0.1269488
1 AI COMPANIONS(AIC) - HKD
HK$1.23933766
1 AI COMPANIONS(AIC) - AMD
֏60.7291322
1 AI COMPANIONS(AIC) - MAD
.د.م1.42976086
1 AI COMPANIONS(AIC) - MXN
$2.97694936
1 AI COMPANIONS(AIC) - SAR
ريال0.5950725
1 AI COMPANIONS(AIC) - PLN
0.58079076
1 AI COMPANIONS(AIC) - RON
лв0.6902841
1 AI COMPANIONS(AIC) - SEK
kr1.52655932
1 AI COMPANIONS(AIC) - BGN
лв0.26659248
1 AI COMPANIONS(AIC) - HUF
Ft54.17698726
1 AI COMPANIONS(AIC) - CZK
3.35779576
1 AI COMPANIONS(AIC) - KWD
د.ك0.04839923
1 AI COMPANIONS(AIC) - ILS
0.54111926
1 AI COMPANIONS(AIC) - AOA
Kz145.45000074
1 AI COMPANIONS(AIC) - BHD
.د.ب0.059824622
1 AI COMPANIONS(AIC) - BMD
$0.158686
1 AI COMPANIONS(AIC) - DKK
kr1.01876412
1 AI COMPANIONS(AIC) - HNL
L4.17185494
1 AI COMPANIONS(AIC) - MUR
7.25671078
1 AI COMPANIONS(AIC) - NAD
$2.80398162
1 AI COMPANIONS(AIC) - NOK
kr1.61542348
1 AI COMPANIONS(AIC) - NZD
$0.27135306
1 AI COMPANIONS(AIC) - PAB
B/.0.158686
1 AI COMPANIONS(AIC) - PGK
K0.65696004
1 AI COMPANIONS(AIC) - QAR
ر.ق0.57761704
1 AI COMPANIONS(AIC) - RSD
дин.16.01459112

AI COMPANIONS-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton AI COMPANIONS toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen AI COMPANIONS-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”AI COMPANIONS”

Paljonko AI COMPANIONS (AIC) on arvoltaan tänään?
AIC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.158686 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AIC-USD-parin nykyinen hinta?
AIC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.158686. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on AI COMPANIONS-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AIC markkina-arvo on $ 119.01M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AIC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AIC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 750.00M USD.
Mikä oli AIC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AIC saavutti ATH-hinnaksi 0.5478231444168127 USD.
Mikä oli AIC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AIC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.017493720608467617 USD.
Mikä on AIC-rahakkeen treidausvolyymi?
AIC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.25M USD.
Nouseeko AIC tänä vuonna korkeammalle?
AIC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AIC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:33:04 (UTC+8)

AI COMPANIONS (AIC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

AIC-USD-laskin

Summa

AIC
AIC
USD
USD

1 AIC = 0.158686 USD

Treidaa AIC-rahaketta

AICUSDT
$0.158687
$0.158687$0.158687
-0.05%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu