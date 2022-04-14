AI COMPANIONS (AIC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu AI COMPANIONS (AIC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

AI COMPANIONS (AIC) -rahakkeen tiedot AI Companions ($AIC) is pioneering the next generation of digital relationships by combining AI, VR, AR, and blockchain technologies. Our platform allows users to create deeply personalized, immersive virtual companions that evolve and grow with them. Backed by a robust ecosystem and $AIC token, AI Companions is set to redefine how people connect in the digital age, offering a transformative experience in virtual companionshi. Virallinen verkkosivusto: https://aivcompanions.com/ Valkoinen paperi: https://aivcompanions.com/AIC_Whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xbe6ad1eb9876cf3d3f9b85feecfb400298e80143 Osta AIC-rahaketta nyt!

AI COMPANIONS (AIC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu AI COMPANIONS (AIC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 119.56M $ 119.56M $ 119.56M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 750.00M $ 750.00M $ 750.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 159.41M $ 159.41M $ 159.41M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.569 $ 0.569 $ 0.569 Kaikkien aikojen alin: $ 0.017493720608467617 $ 0.017493720608467617 $ 0.017493720608467617 Nykyinen hinta: $ 0.15941 $ 0.15941 $ 0.15941 Lue lisää AI COMPANIONS (AIC) -rahakkeen hinnasta

AI COMPANIONS (AIC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset AI COMPANIONS (AIC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä AIC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AIC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät AIC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AIC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

AI COMPANIONS (AIC) -rahakkeen hintahistoria AIC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu AIC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

AIC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne AIC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AIC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso AIC-rahakkeen hintaennuste nyt!

