Across Protocol (ACX) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.17009
24 h:n matalin
$ 0.18285
24 h:n korkein
$ 0.17009
$ 0.18285
$ 1.7394538371572816
$ 0.03506312954269173
+0.46%
-1.15%
-4.05%
Across Protocol (ACX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.1713. Viimeisen 24 tunnin aikana ACX on vaihdellut alimmillaan $ 0.17009 ja korkeimmillaan $ 0.18285 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ACX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.7394538371572816, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.03506312954269173.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ACX on muuttunut +0.46% viimeisen tunnin aikana, -1.15% 24 tunnin aikana ja -4.05% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Across Protocol (ACX) -rahakkeen markkinatiedot
No.357
$ 104.11M
$ 1.22M
$ 171.30M
607.79M
1,000,000,000
1,000,000,000
60.77%
ETH
Across Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 104.11M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.22M. ACX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 607.79M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 171.30M.
Across Protocol (ACX) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Across Protocol-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0019953
-1.15%
30 päivää
$ -0.02832
-14.19%
60 päivää
$ +0.0368
+27.36%
90 päivää
$ -0.06619
-27.88%
Across Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään ACX-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0019953 (-1.15%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Across Protocol 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.02832 (-14.19%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Across Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ACX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0368 (+27.36%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Across Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.06619 (-27.88%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Across Protocol (ACX)?
Across is a cross-chain bridging solution that supports fast, secure and cost-efficient transfers.
It relies on a decentralized group of relayers to fulfil user deposit requests from EVM to EVM networks. Relayer funds are insured by liquidity providers in a single pool on Ethereum and refunds are processed via the UMA Optimistic Oracle.
Across Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Across Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista ACX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Across Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Across Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Across Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Across Protocol (ACX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Across Protocol (ACX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Across Protocol-rahakkeelle.
Across Protocol (ACX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ACX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Across Protocol (ACX) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Across Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Across Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.