Across Protocol-logo

Across Protocol – hinta (ACX)

1ACX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.17151
$0.17151
-1.15%1D
USD
Reaaliaikainen Across Protocol (ACX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:32:14 (UTC+8)

Across Protocol (ACX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.17009
$ 0.17009
24 h:n matalin
$ 0.18285
$ 0.18285
24 h:n korkein

$ 0.17009
$ 0.17009

$ 0.18285
$ 0.18285

$ 1.7394538371572816
$ 1.7394538371572816

$ 0.03506312954269173
$ 0.03506312954269173

+0.46%

-1.15%

-4.05%

-4.05%

Across Protocol (ACX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.1713. Viimeisen 24 tunnin aikana ACX on vaihdellut alimmillaan $ 0.17009 ja korkeimmillaan $ 0.18285 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ACX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.7394538371572816, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.03506312954269173.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ACX on muuttunut +0.46% viimeisen tunnin aikana, -1.15% 24 tunnin aikana ja -4.05% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Across Protocol (ACX) -rahakkeen markkinatiedot

No.357

$ 104.11M
$ 104.11M

$ 1.22M
$ 1.22M

$ 171.30M
$ 171.30M

607.79M
607.79M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

60.77%

ETH

Across Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 104.11M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.22M. ACX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 607.79M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 171.30M.

Across Protocol (ACX) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Across Protocol-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0019953-1.15%
30 päivää$ -0.02832-14.19%
60 päivää$ +0.0368+27.36%
90 päivää$ -0.06619-27.88%
Across Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ACX-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0019953 (-1.15%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Across Protocol 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.02832 (-14.19%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Across Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ACX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0368 (+27.36%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Across Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.06619 (-27.88%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Across Protocol (ACX)?

Tarkista Across Protocol-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Across Protocol (ACX)

Across is a cross-chain bridging solution that supports fast, secure and cost-efficient transfers. It relies on a decentralized group of relayers to fulfil user deposit requests from EVM to EVM networks. Relayer funds are insured by liquidity providers in a single pool on Ethereum and refunds are processed via the UMA Optimistic Oracle.

Across Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Across Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ACX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Across Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Across Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Across Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Across Protocol (ACX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Across Protocol (ACX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Across Protocol-rahakkeelle.

Tarkista Across Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

Across Protocol (ACX) -rahakkeen tokenomiikka

Across Protocol (ACX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ACX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Across Protocol (ACX) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Across Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Across Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ACX paikallisiin valuuttoihin

1 Across Protocol(ACX) - VND
4,507.7595
1 Across Protocol(ACX) - AUD
A$0.265515
1 Across Protocol(ACX) - GBP
0.126762
1 Across Protocol(ACX) - EUR
0.147318
1 Across Protocol(ACX) - USD
$0.1713
1 Across Protocol(ACX) - MYR
RM0.722886
1 Across Protocol(ACX) - TRY
7.011309
1 Across Protocol(ACX) - JPY
¥25.3524
1 Across Protocol(ACX) - ARS
ARS$225.098478
1 Across Protocol(ACX) - RUB
13.803354
1 Across Protocol(ACX) - INR
14.956203
1 Across Protocol(ACX) - IDR
Rp2,808.196272
1 Across Protocol(ACX) - KRW
239.915928
1 Across Protocol(ACX) - PHP
9.793221
1 Across Protocol(ACX) - EGP
￡E.8.304624
1 Across Protocol(ACX) - BRL
R$0.937011
1 Across Protocol(ACX) - CAD
C$0.236394
1 Across Protocol(ACX) - BDT
20.833506
1 Across Protocol(ACX) - NGN
263.132217
1 Across Protocol(ACX) - COP
$690.724425
1 Across Protocol(ACX) - ZAR
R.3.038862
1 Across Protocol(ACX) - UAH
7.054134
1 Across Protocol(ACX) - VES
Bs23.4681
1 Across Protocol(ACX) - CLP
$166.161
1 Across Protocol(ACX) - PKR
Rs48.292896
1 Across Protocol(ACX) - KZT
92.046342
1 Across Protocol(ACX) - THB
฿5.594658
1 Across Protocol(ACX) - TWD
NT$5.22465
1 Across Protocol(ACX) - AED
د.إ0.628671
1 Across Protocol(ACX) - CHF
Fr0.13704
1 Across Protocol(ACX) - HKD
HK$1.337853
1 Across Protocol(ACX) - AMD
֏65.55651
1 Across Protocol(ACX) - MAD
.د.م1.543413
1 Across Protocol(ACX) - MXN
$3.213588
1 Across Protocol(ACX) - SAR
ريال0.642375
1 Across Protocol(ACX) - PLN
0.626958
1 Across Protocol(ACX) - RON
лв0.745155
1 Across Protocol(ACX) - SEK
kr1.647906
1 Across Protocol(ACX) - BGN
лв0.287784
1 Across Protocol(ACX) - HUF
Ft58.483533
1 Across Protocol(ACX) - CZK
3.624708
1 Across Protocol(ACX) - KWD
د.ك0.0522465
1 Across Protocol(ACX) - ILS
0.584133
1 Across Protocol(ACX) - AOA
Kz157.011867
1 Across Protocol(ACX) - BHD
.د.ب0.0645801
1 Across Protocol(ACX) - BMD
$0.1713
1 Across Protocol(ACX) - DKK
kr1.099746
1 Across Protocol(ACX) - HNL
L4.503477
1 Across Protocol(ACX) - MUR
7.833549
1 Across Protocol(ACX) - NAD
$3.026871
1 Across Protocol(ACX) - NOK
kr1.743834
1 Across Protocol(ACX) - NZD
$0.292923
1 Across Protocol(ACX) - PAB
B/.0.1713
1 Across Protocol(ACX) - PGK
K0.709182
1 Across Protocol(ACX) - QAR
ر.ق0.623532
1 Across Protocol(ACX) - RSD
дин.17.287596

Across Protocol-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Across Protocol toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Across Protocol-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Across Protocol”

Paljonko Across Protocol (ACX) on arvoltaan tänään?
ACX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.1713 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ACX-USD-parin nykyinen hinta?
ACX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.1713. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Across Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ACX markkina-arvo on $ 104.11M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ACX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ACX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 607.79M USD.
Mikä oli ACX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ACX saavutti ATH-hinnaksi 1.7394538371572816 USD.
Mikä oli ACX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ACX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.03506312954269173 USD.
Mikä on ACX-rahakkeen treidausvolyymi?
ACX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.22M USD.
Nouseeko ACX tänä vuonna korkeammalle?
ACX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ACX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Across Protocol (ACX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

$0.17151
$0.17151
