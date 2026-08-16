قیمت امروز Zypher Network

قیمت لحظه‌ ای Zypher Network (POP) در حال حاضر برابر با $ 0.00239631 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.60% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی POP به USD برابر با $ 0.00239631 برای هر POP می‌ باشد.

توکن Zypher Network در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 3,449,688 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.44B POP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، POP در بازه‌ ای بین $ 0.00238024 (حداقل) و $ 0.00241003 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01221422 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز POP طی یک ساعت گذشته به میزان +0.12% و در هفت روز اخیر به میزان +2.96% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.04M رسیده است.

اطلاعات بازار Zypher Network (POP)

ارزش بازار $ 3.45M$ 3.45M $ 3.45M حجم (24 ساعته) $ 3.04M$ 3.04M $ 3.04M ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 23.96M$ 23.96M $ 23.96M سرمایه در گردش 1.44B 1.44B 1.44B عرضه کل 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Zypher Network برابر است با $ 3.45M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.04M. عرضه در گردش POP برابر است با 1.44B، و عرضه کل آن 10000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 23.96M است.