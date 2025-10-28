ZTXZTX چیست

ZTX is the Web3 metaverse platform backed by Jump Crypto and ZEPETO, which is the largest metaverse platform in Asia. ZTX aims to offer virtual social networking venues for avatars in addition to diverse add-on offerings such as portal games.

توکنومیکس ZTX (ZTX)

درک، توکنومیکس ZTX (ZTX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ZTX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره ZTX (ZTX) امروز ZTX (ZTX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ZTX به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ZTX نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ZTX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار ZTX چقدر است؟ ارزش بازار ZTX برابر است با $ 4.06M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ZTX چقدر است؟ عرضه در گردش ZTX برابر است با 4.20B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ZTX چقدر بوده است؟ ZTX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.03870653 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ZTX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ZTX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات ZTX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ZTX برابر است با -- USD . آیا ZTX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ZTX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ZTX مراجعه کنید.

