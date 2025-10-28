قیمت لحظه‌ ای ZERA امروز برابر است با 0.02166941 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ZERA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ZERA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای ZERA امروز برابر است با 0.02166941 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ZERA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ZERA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو ZERA

قیمت ZERA (ZERA)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 ZERA به USD:

$0.02166941
-17.20%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای ZERA (ZERA)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:52:40 (UTC+8)

اطلاعات قیمت ZERA (ZERA) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.0209483
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.02617296
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.0209483
$ 0.02617296
$ 0.04713878
$ 0.01672797
-1.07%

-17.20%

-8.69%

-8.69%

قیمت لحظه‌ ای ZERA (ZERA) برابر است با $0.02166941. در 24 ساعت گذشته، ZERA در بازه قیمتی حداقل $ 0.0209483 تا حداکثر $ 0.02617296 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ZERA برابر با $ 0.04713878 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.01672797 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، ZERA در یک ساعت گذشته -1.07%، در 24 ساعت گذشته -17.20% و در 7 روز گذشته -8.69% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار ZERA (ZERA)

$ 21.76M
--
$ 21.76M
999.37M
999,374,720.5338783
ارزش بازار فعلی ZERA برابر است با $ 21.76M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ZERA برابر است با 999.37M، و عرضه کل آن 999374720.5338783 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 21.76M است.

تاریخچه قیمت ZERA (ZERA) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت ZERA به USD به میزان $ -0.00450354977475381 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت ZERA به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت ZERA به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت ZERA به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00450354977475381-17.20%
30 روز$ 0--
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

ZERAZERA چیست

What Is ZERA?

ZERA is a zero-knowledge (ZK) privacy protocol on Solana that enables shielded balances, private transfers, and offline-capable peer-to-peer exchange for existing crypto assets (e.g., USDC, USDT, SOL + more). The project is developed by Zera Labs with the goal of providing cash-like privacy while remaining non-custodial and compatible with existing stablecoin rails.

At the protocol level, users deposit supported assets directly into the protocol and receive “cryptographic notes.” These notes can be transferred privately without the need for an internet connection and later withdrawn back to the same underlying asset. The direct-deposit architecture creates an unified, asset-agnostic anonymity set with clean composability for wallets, relayers, and dApps - without wrapped assets or AMM routing

How Does It Work?

ZERA’s core privacy layer is built on well-studied primitives:

  • Commitments & Nullifiers: Values are committed using Pedersen commitments; unique nullifiers prevent double-spends while keeping linkability hidden.

  • Zero-Knowledge Proofs: Transactions are proven with succinct zk-SNARKs (e.g., Groth16) so validators verify correctness without learning senders, receivers, or amounts.

  • Unified Pool: All notes share a common anonymity set. Optional relayers can submit withdrawals for users, helping further break the link between their network activity and identity.

The protocol is non-custodial; users retain control of their keys and notes. Because deposits/withdrawals map to the same underlying assets, accounting remains transparent at the reserve level while individual transfers stay private.

What Is the ZERA Token Used For?

ZERA is a value-accrual token tied to protocol activity. Its design centers on usage-driven, programmatic burns (i.e., a fraction of protocol volume triggers token burns executed by the program). This mechanism ties token supply reduction directly to adoption, while avoiding direct fees on private transactions.

This approach is intended to align stakeholders with protocol growth while minimizing regulatory complexity associated with fee collection or custody.

Founder & Origin

Led & founded by Hayden “Dax” Porter, a former MetaMask engineer with past roles at USAA and Twitter. The initiative began as a critical response to the state of the industry and a push toward “true digital cash” - prioritizing private, permissionless payments over speculation.

Initially charted as a multi-year PhD-by-publication from concept to product, the effort matured into Zera Labs in 2025, expanding the scope to a privacy-preserving cash layer and an extensible ZK ecosystem.

Privacy & Extensibility

  • Privacy + Compliance Posture: The protocol is non-custodial, does not require intermediate pegs, and avoids direct protocol fees. Reserves always remain fully backed by deposits, and optional relayers further reduce network-level linkability
  • Extensibility: The architecture is designed to add more collateral types and, over time, support cross-chain sources through adapter modules while preserving unified anonymity sets and burn accounting.

ZERA provides private, cash-like transfers for mainstream assets on Solana, couples usage to transparent token burns, and focuses on practical deployability: direct deposits, efficient ZK verification, and a developer-ready stack.

Welcome to the new Zero-knowledge Era.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد.

منبع ZERA (ZERA)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت ZERA (USD)

ارزش ZERA (ZERA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از ZERA (ZERA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت ZERA را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت ZERA را بررسی کنید!

ZERA به ارزهای محلی

توکنومیکس ZERA (ZERA)

درک، توکنومیکس ZERA (ZERA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ZERA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره ZERA (ZERA)

امروز ZERA (ZERA) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای ZERA به واحد USD برابر است با 0.02166941 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی ZERA نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی ZERA نسبت به USD برابر است با $ 0.02166941. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار ZERA چقدر است؟
ارزش بازار ZERA برابر است با $ 21.76M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش ZERA چقدر است؟
عرضه در گردش ZERA برابر است با 999.37M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت ZERA چقدر بوده است؟
ZERA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.04713878 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت ZERA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
ZERA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.01672797 USD رسید.
حجم معاملات ZERA چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ZERA برابر است با -- USD.
آیا ZERA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد ZERA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ZERA مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:52:40 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

