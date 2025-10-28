YULIYULI چیست

Yuliverse is the global leader in Web3 location-based alternative reality games (Web3 version of Pokémon GO) with nearly 1M Twitter and 300K discord community. Yuliverse now comprises of Yuliverse the gaming app and YuliGO, a Mini Dapp based on Kaia, a chain developed by communication giants LINE and Kakao. YuliGO is a transformative location-based gamified social content platform, drawing inspiration from Xiaohongshu and WeChat Moments. Designed for web3 enthusiasts, Yuliverse empowers users to turn shared moments into tokenized assets, allowing everyone to earn from the network using the official token, $YULI. Yuliverse is the global leader in Web3 location-based alternative reality games (Web3 version of Pokémon GO) with nearly 1M Twitter and 300K discord community. Yuliverse now comprises of Yuliverse the gaming app and YuliGO, a Mini Dapp based on Kaia, a chain developed by communication giants LINE and Kakao. YuliGO is a transformative location-based gamified social content platform, drawing inspiration from Xiaohongshu and WeChat Moments. Designed for web3 enthusiasts, Yuliverse empowers users to turn shared moments into tokenized assets, allowing everyone to earn from the network using the official token, $YULI.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع YULI (YULI) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت YULI (USD)

ارزش YULI (YULI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از YULI (YULI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت YULI را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت YULI را بررسی کنید!

YULI به ارزهای محلی

توکنومیکس YULI (YULI)

درک، توکنومیکس YULI (YULI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده YULI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره YULI (YULI) امروز YULI (YULI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای YULI به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی YULI نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی YULI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار YULI چقدر است؟ ارزش بازار YULI برابر است با $ 733.74K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش YULI چقدر است؟ عرضه در گردش YULI برابر است با 8.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت YULI چقدر بوده است؟ YULI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00367269 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت YULI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ YULI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات YULI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای YULI برابر است با -- USD . آیا YULI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد YULI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت YULI مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به YULI (YULI)