Xian is a general-purpose Layer-1 blockchain whose virtual machine runs unmodified Python 3 instead of a domain-specific smart-contract language. Developers deploy contracts with standard Python tooling and libraries, cutting onboarding time from weeks to hours. The native token, $XIAN, secures the network through delegated proof-of-stake, pays execution gas, and participates in a built-in economic loop: 1 % of every contract execution is automatically burned while 68 % of dApp fees are distributed to the contract's developer, incentivising rapid ecosystem growth and creating continuous deflationary pressure on the circulating supply. Open-source code, a Chrome wallet, a one-click bridge, and SDKs for Python and TypeScript are already live, allowing builders to launch games and DeFi protocols without learning a new language.

پیش‌ بینی قیمت Xian (USD)

ارزش Xian (XIAN) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Xian (XIAN) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Xian را بررسی کنید.

XIAN به ارزهای محلی

توکنومیکس Xian (XIAN)

درک، توکنومیکس Xian (XIAN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده XIAN بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Xian (XIAN) امروز Xian (XIAN) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای XIAN به واحد USD برابر است با 0.00732252 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی XIAN نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00732252 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی XIAN نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Xian چقدر است؟ ارزش بازار XIAN برابر است با $ 126.56K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش XIAN چقدر است؟ عرضه در گردش XIAN برابر است با 17.30M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت XIAN چقدر بوده است؟ XIAN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01054213 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت XIAN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ XIAN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00287465 USD رسید. حجم معاملات XIAN چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای XIAN برابر است با -- USD . آیا XIAN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد XIAN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت XIAN مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Xian (XIAN)