WrongCoinWRONG چیست

Wrongcoin ($WRONG) is a community-driven, meme-based cryptocurrency built on the Solana blockchain, embracing the absurdity of being the "wrong" choice in a market full of overhyped projects. It leans into humor, transparency, and community engagement, with no promises of utility beyond fostering a fun, ironic ecosystem. Wrongcoin doesn't pretend to solve world hunger or revolutionize finance. It's a self-aware experiment in community-driven absurdity, offering a refreshing break from overhyped crypto projects. By embracing its "wrongness," it creates a unique niche for meme enthusiasts, crypto degens, and those who love a good laugh.

منبع WrongCoin (WRONG) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت WrongCoin (USD)

ارزش WrongCoin (WRONG) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از WrongCoin (WRONG) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت WrongCoin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت WrongCoin را بررسی کنید!

WRONG به ارزهای محلی

توکنومیکس WrongCoin (WRONG)

درک، توکنومیکس WrongCoin (WRONG) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده WRONG بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره WrongCoin (WRONG) امروز WrongCoin (WRONG) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای WRONG به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی WRONG نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی WRONG نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار WrongCoin چقدر است؟ ارزش بازار WRONG برابر است با $ 9.65K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش WRONG چقدر است؟ عرضه در گردش WRONG برابر است با 999.78M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت WRONG چقدر بوده است؟ WRONG به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت WRONG در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ WRONG به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات WRONG چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WRONG برابر است با -- USD . آیا WRONG در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد WRONG در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WRONG مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به WrongCoin (WRONG)