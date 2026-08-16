قیمت امروز Wrapped SOPH

قیمت لحظه‌ ای Wrapped SOPH (WSOPH) در حال حاضر برابر با $ 0.00443672 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WSOPH به USD برابر با $ 0.00443672 برای هر WSOPH می‌ باشد.

توکن Wrapped SOPH در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 57,041 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 13.62M WSOPH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WSOPH در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.050275 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00437646 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WSOPH طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 9.04 رسیده است.

اطلاعات بازار Wrapped SOPH (WSOPH)

ارزش بازار $ 57.04K$ 57.04K $ 57.04K حجم (24 ساعته) $ 9.04$ 9.04 $ 9.04 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 57.05K$ 57.05K $ 57.05K سرمایه در گردش 13.62M 13.62M 13.62M عرضه کل 13,623,992.95521326 13,623,992.95521326 13,623,992.95521326

ارزش بازار فعلی Wrapped SOPH برابر است با $ 57.04K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 9.04. عرضه در گردش WSOPH برابر است با 13.62M، و عرضه کل آن 13623992.95521326 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 57.05K است.