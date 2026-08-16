قیمت امروز Wrapped MANTRA

قیمت لحظه‌ ای Wrapped MANTRA (WMANTRA) در حال حاضر برابر با $ 0.00493331 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.21% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WMANTRA به USD برابر با $ 0.00493331 برای هر WMANTRA می‌ باشد.

توکن Wrapped MANTRA در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 44,536 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 8.99M WMANTRA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WMANTRA در بازه‌ ای بین $ 0.00488608 (حداقل) و $ 0.00505408 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.071876 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00486314 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WMANTRA طی یک ساعت گذشته به میزان +0.75% و در هفت روز اخیر به میزان -13.54% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4.94K رسیده است.

اطلاعات بازار Wrapped MANTRA (WMANTRA)

ارزش بازار $ 44.54K$ 44.54K $ 44.54K حجم (24 ساعته) $ 4.94K$ 4.94K $ 4.94K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 44.54K$ 44.54K $ 44.54K سرمایه در گردش 8.99M 8.99M 8.99M عرضه کل 8,993,766.427894 8,993,766.427894 8,993,766.427894

ارزش بازار فعلی Wrapped MANTRA برابر است با $ 44.54K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4.94K. عرضه در گردش WMANTRA برابر است با 8.99M، و عرضه کل آن 8993766.427894 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 44.54K است.