قیمت امروز Wrapped EGAS

قیمت لحظه‌ ای Wrapped EGAS (WEGAS) در حال حاضر برابر با $ 1.003 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.12% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WEGAS به USD برابر با $ 1.003 برای هر WEGAS می‌ باشد.

توکن Wrapped EGAS در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,898,356 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.89M WEGAS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WEGAS در بازه‌ ای بین $ 0.995285 (حداقل) و $ 1.004 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.025 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.992065 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WEGAS طی یک ساعت گذشته به میزان -0.03% و در هفت روز اخیر به میزان +0.02% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 180.25K رسیده است.

اطلاعات بازار Wrapped EGAS (WEGAS)

ارزش بازار $ 1.90M$ 1.90M $ 1.90M حجم (24 ساعته) $ 180.25K$ 180.25K $ 180.25K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.90M$ 1.90M $ 1.90M سرمایه در گردش 1.89M 1.89M 1.89M عرضه کل 1,892,489.595098509 1,892,489.595098509 1,892,489.595098509

ارزش بازار فعلی Wrapped EGAS برابر است با $ 1.90M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 180.25K. عرضه در گردش WEGAS برابر است با 1.89M، و عرضه کل آن 1892489.595098509 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.90M است.