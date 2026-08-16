قیمت امروز Woofy

قیمت لحظه‌ ای Woofy (WOOFY) در حال حاضر برابر با $ 0.00195792 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.21% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WOOFY به USD برابر با $ 0.00195792 برای هر WOOFY می‌ باشد.

توکن Woofy در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 27,463 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 14.03M WOOFY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WOOFY در بازه‌ ای بین $ 0.00194235 (حداقل) و $ 0.00199085 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00267657 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00157802 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WOOFY طی یک ساعت گذشته به میزان -0.07% و در هفت روز اخیر به میزان -3.53% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 5.42K رسیده است.

اطلاعات بازار Woofy (WOOFY)

ارزش بازار $ 27.46K$ 27.46K $ 27.46K حجم (24 ساعته) $ 5.42K$ 5.42K $ 5.42K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 27.46K$ 27.46K $ 27.46K سرمایه در گردش 14.03M 14.03M 14.03M عرضه کل 14,026,697.93539469 14,026,697.93539469 14,026,697.93539469

ارزش بازار فعلی Woofy برابر است با $ 27.46K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 5.42K. عرضه در گردش WOOFY برابر است با 14.03M، و عرضه کل آن 14026697.93539469 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 27.46K است.