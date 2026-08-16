قیمت امروز Wombat Exchange

قیمت لحظه‌ ای Wombat Exchange (WOM) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.54% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WOM به USD برابر با $ 0 برای هر WOM می‌ باشد.

توکن Wombat Exchange در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 124,194 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 195.77M WOM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WOM در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.084 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WOM طی یک ساعت گذشته به میزان -0.42% و در هفت روز اخیر به میزان -0.16% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 8.90K رسیده است.

اطلاعات بازار Wombat Exchange (WOM)

ارزش بازار $ 124.19K$ 124.19K $ 124.19K حجم (24 ساعته) $ 8.90K$ 8.90K $ 8.90K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 634.40K$ 634.40K $ 634.40K سرمایه در گردش 195.77M 195.77M 195.77M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Wombat Exchange برابر است با $ 124.19K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 8.90K. عرضه در گردش WOM برابر است با 195.77M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 634.40K است.