قیمت امروز wiwiwi

قیمت لحظه‌ ای wiwiwi (WIWIWI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 19,04% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WIWIWI به USD برابر با $ 0 برای هر WIWIWI می‌ باشد.

توکن wiwiwi در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 379.082 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 962,66M WIWIWI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WIWIWI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WIWIWI طی یک ساعت گذشته به میزان -%3,00 و در هفت روز اخیر به میزان -%8,82 تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 145,90K رسیده است.

اطلاعات بازار wiwiwi (WIWIWI)

ارزش بازار $ 379,08K$ 379,08K $ 379,08K حجم (24 ساعته) $ 145,90K$ 145,90K $ 145,90K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 379,08K$ 379,08K $ 379,08K سرمایه در گردش 962,66M 962,66M 962,66M عرضه کل 962.664.029,036739 962.664.029,036739 962.664.029,036739

ارزش بازار فعلی wiwiwi برابر است با $ 379,08K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 145,90K. عرضه در گردش WIWIWI برابر است با 962,66M، و عرضه کل آن 962664029.036739 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 379,08K است.